Kiko Matamoros corta Sálvame y señala un detalle de la vida privada de Irene Montero: "Un tipo de vida..."

Se estaba hablando sobre Isabel Preysler. Sobre su figura, su vida y cómo ha tenido que criar a sus hijos. Y entonces, de forma inesperada, Kiko Matamoros, colaborador de 'Sálvame' quiso introducir una nueva variante: a Irene Montero. El colaborador del programa que habitualmente presenta Jorge Javier Vázquez ha querido señalar el modo de vida de la ministra de Igualdad y los privilegios que, según él, tendría por el cargo en la administración pública que ostenta.

Kiko Matamoros critica a Irene Montero y se desdice

Y es que Matamoros no ha dudado en analizar algunos de la vida privada de la ministra Montero para contraponerlos a la vida de Isabel Preysler: "¡Como la ministra de Igualdad!" Tras interrumpir a Carlota Corredera, que en ese momento se encontraba presentando el programa, se animaba a continuar con su análisis: "Si no fuera ministra... Si no estuviera metida en política y siguiera teniendo el puesto de trabajo que tenía, no tendría una señora que cuida de sus hijas", apuntaba al detalle de la vida más privada de la pareja Iglesias-Montero que se hizo público al publicarse informaciones de que una alto cargo del Ministerio de Igualdad estaba ejerciendo estas funciones domésticas.

Kiko Matamoros e Irene Montero pic.twitter.com/FRTvJFdxYv — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) February 26, 2021

"Es que es así. Dependiendo de a qué te dediques y las posibilidades económicas que tengas, pues llevas un tipo de vida u otra", continuaba Kiko Matamoros, tras lo que trataba de suavizar su crítica a Irene: "Y no me estoy metiendo con la ministra de Igualdad". Ya en esta línea, quería justificar por qué se había aventurado a señalar a Montero: "Es la figura máxima (en estos momentos) que puede, orgánicamente, representar al feminismo", tras lo que añadía: "Lo digo por eso, no por otra cosa, sin tintes despectivos o políticos".

Carlota Corredera y la formación académica de Irene Montero

Una vez terminado su análisis comparativo, Kiko ha guardado silencio para que la presentadora, Carlota Corredera pudiese intervenir en la peculiar comparación política: "La formación académica que tiene Irene Montero no la tiene Isabel Preysler", añadía Corredera, lanzando un nuevo elemento de análisis entre las dos figuras públicas y por lo que el mismo Matamoros ha preguntado, un tanto confuso: "¿La formación cultural de Isabel Preysler?".

Sea como fuere, el programa ha continuado con su tónica habitual y se han centrado en seguir hablando de las noticias del corazón, cotilleo y televisión con las que 'Sálvame' acostumbra a entretener a un público que, tarde tras tarde, le brinda el apoyo en forma de audiencia.