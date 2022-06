Juan y Medio se pronuncia sobre las drogas y el motivo por el que tuvo que dejar de fumar: "Me asfixiaba"

La noche del lunes, David Broncano volvió a formar parte de la parrilla de Movistar+ y se puso al frente de 'La Resistencia'. En esta ocasión, el programa anunció que vendría un invitado muy especial, ya que sería su primera visita y "el programa fue creado para que viniese algún día". Muy emocionados, dieron la bienvenida a Juan y Medio.

"Quería venir porque sois la juventud y os envidio, porque no tenéis límite en el lenguaje y vais a aceptar los años que os caigan de cárcel", bromeaba el presentador de Canal Sur tras reconocer que había pedido a la cadena una tarde libre para poder asistir y había tenido que ser sustituido.

Asimismo, se pronunció sobre el posible cierre de Canal Sur planteado por Vox como presentador de 'La Tarde, aquí y ahora' desde hace años y señaló todo el cariño que recibió en aquel momento. "Me siento muy querido. No sé de donde nacen estas cosas, pero son maravillosas. De repente, salió una comunicación política diciendo que igual iban a cerrar Canal Sur y se produjo una reacción que convirtió al programa y a mí en Trending Topic. Según un informe, el 98% defendían que no se metieran con el programa de las personas mayores que están solas", contaba el comunicador.









"Me rompí siete costillas"



Asimismo, se mostró muy sincero cuando Broncano le preguntó si había tenido experiencias con las drogas. "No me he drogado en mi vida", aseguraba Juan y Medio. "Cero. No sé a lo que sabe la cocaína, no tengo ni puñetera idea...", reconocía. "Se debería llamar Juan ni Medio", bromeaba entonces Grison.

A pesar de ello, reconoce que sí fumó durante mucho tiempo. "Fumar, fumé. Cuando era un chaval, hasta que me tiró un caballo y me rompí siete costillas y me asfixiaba", confesaba el entrevistado, dejando alucinado al conductor del espacio: "¿Cómo, cómo?". "Es una buena metáfora: 'por el caballo dejé de fumar'", remataba Grison, provocando la risa de los presentes.

"Nada, quitaron la tapa de una alcantarilla y el caballo se coló por ahí. Terrible", relataba el invitado. "Me rompí siete costillas y, en el proceso de recuperación, dejé de fumar", insistía, dejando claro el motivo por el que logró dejar el tabaco. "Fue fácilmente hace veinticinco años y fue radical", recordaba el presentador de Canal Sur.

La humanidad no habría estado preparada para perder a Juan y Medio. pic.twitter.com/jHCFj03Z6L — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 20, 2022