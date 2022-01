José Luis Balbín desvela la 'jugada' de TVE con el nuevo programa de Javier Ruiz: "Envié un burofax"

José Luis Balbín es un conocido periodista recordado por ponerse al frente de ‘La Clave’, un mítico formato televisivo de los años 80-90. Este programa se emitió en la pequeña pantalla en dos etapas: la primera en TVE (1976-1985) y la segunda en Antena 3 (1990-1993). Ahora, llega a la cadena pública ‘Las claves del siglo XXI’, un formato de entrevistas y debate que presentará Javier Ruiz a partir de este viernes en el prime time de La 1. Desde que se anunció este nuevo formato para la cadena, no ha dejado de causar polémica.

En primer lugar, parte de la audiencia se mostró en contra de Ruiz como presentador, dado que creen que su ideología no es adecuada con la cadena pública, mientras que otros consideran que no deberían contratarle al ser personal externo de TVE. Sin embargo, la nueva polémica no tiene nada que ver con el periodista. El título de este nuevo espacio ha llamado mucho la atención de algunos, sobre todos a Balbín, que ha señalado su similitud con el que fue se formato.

Como consecuencia, el periodista ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales y ha contado que Televisión Española se puso en contacto con él en octubre del año pasado con la intención de recuperar la marca del espacio que él presentó y así poder llamar de la misma manera al programa que se estrena en La 1. "Una vez comprobado que la marca la tengo registrada, querían proponerme la cesión de la misma", ha comenzado explicando. "La Clave no está en venta y permanecerá por siempre vinculada al mítico programa de debate", aseguraba a través de un comunicado de prensa.

"Unos días después, la misma persona vuelve a llamar y me dice que Javier Ruiz y ella quisieran visitarme para tratar el tema personalmente. Le comenté que nada que objetar a la visita, pero que ésta resultaría infructuosa, ya que la respuesta sería la misma", ha recordado el comunicador. "A partir de ahí no se produjo ningún nuevo contacto", ha señalado, dejando claro que la conversación se quedó ahí.









"Enviaré un burofax al Presidente de la Corporación"



Sin embargo, hace unas semanas, Balbín se mostró totalmente descolocado al ver las promos del programa que llega esta noche a La 1 bajo el nombre ‘Las claves del siglo XXI’. Concretamente, le llamó la atención el logo, dado que aparece ‘Las Claves’ en grande y el resto del título "en el margen inferior derecho, apenas imperceptible, 'siglo XXl".

"No tengo nada que objetar al formato del espacio al que deseo, sinceramente, larga vida, pero sí a que con una falta de imaginación y ética profesional que me asombra, finalmente se aplique para el título, la fórmula del subterfugio", ha declarado el periodista, muy crítico con RTVE.

"La intención, conociendo los inicios, no puede estar más clara. Aún me asombra más si cabe que la dirección de RTVE, que ha sido mi casa durante gran parte de mi trayectoria profesional, lejos de proteger, permita que de manera sibilina se utilice, con el evidente fin de aprovechar el prestigio asociado a La Clave, el nombre registrado de un programa de debate que goza de innumerables premios, que forma parte de la Historia de la Transición y de TVE y que se ha convertido en leyenda", ha explicado, aparentemente ofendido.

“En este sentido, el lunes enviaré un burofax al Presidente de la Corporación D. José Manuel Pérez Tornero poniendo en su conocimiento estos hechos y mi malestar por unas prácticas que desprestigian a quienes las llevan a cabo y, lo que es peor, a la profesión, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna”, zanjaba, señalando que está dispuesto a tomar medidas legales por lo sucedido.

Buenas tardes, señoras y señores. Debido a las llamadas y mensajes que estoy recibiendo ante el nuevo programa de TVE "Las Claves del Siglo XXI", pongo a su disposición el texto íntegro de la nota de prensa remitida en el día de hoy a los medios de comunicación. #JoseLuisBalbinpic.twitter.com/9iVF9ua4cX — @JoséLuisBalbín (@JLBalbinM) January 21, 2022

Así sonaba 'La Clave'.