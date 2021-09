Jorge Javier se moja sobre el referéndum en Cataluña, sin olvidarse de Ayuso: "Hay que ceder"

Una de las figuras más representativas de Mediaset es, sin duda, Jorge Javier Vázquez. El presentador de 'Sálvame' genera debate en todo lo que dice y también en sus actuaciones. Esta vez, no ha podido reprimirse ante el conflicto catalán que permanece en primera línea mediática y ha opinado sobre ello. Vázquez se ha estrenado como comentarista en Cataluña Radio y mostraba así su postura ante el micro de un modo muy directo. "Yo es que cada vez estoy más a favor de un montón de cosas. Y por supuestísimo, a favor del referéndum. No entiendo el miedo a preguntar a la gente", decía.





A esa clara posición, la periodista inmediatamente le replicaba así: "¿A ver, ¿qué variantes me ofreces?". Jorge Javier ha propuesto el diálogo entre Gobiernos ya que está a favor de que hablen y de que se ceda. No obstante, ha sido realista y ha reconocido que se trata de un proceso que no se va a resolver "en dos semanas".









El presentador también se ha mostrado crítico con la visión de los "malos y buenos catalanes", realizando una comparativa con lo que ocurre en Madrid. "Si dices algo contra Ayuso, ya estás criticando a Madrid. Es lo mismo que pasaba con Pujol, que si le criticabas a él ibas contra Cataluña", sentenciaba Vázquez.

Por tanto, la crítica situación que atraviesa la autonomía, para él, se solucionaría con un referéndum. Una posición muy clara que no ha dejado indiferente a los oyentes y que será muy debatido por parte de sus seguidores. Un tema, recordamos, que se está convirtiendo casi en el tema principal en el arranque del curso político. Una problemática que España lleva lastrando mucho tiempo.

Sánchez defendía la utilidad de la mesa de diálogo aunque cree que "las posiciones están muy alejadas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que ha constatado con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que las posiciones políticas están muy alejadas, pero conscientes de que es un problema que no se va a solucionar pronto han coincidido en "trabajar sin plazos". El escollo principal es la exigencia independentista de autodeterminación y amnistía que Aragonés ha vuelto a plantear.

Así lo afirmaba el jefe del Ejecutivo tras el encuentro de dos horas que ha mantenido con el presidente del Govern, con el que ha coincidido, según ha dicho, que "la mesa de diálogo es lo mejor para buscar soluciones".

Sánchez destacaba que el problema se ha "larvado" en la última década y por lo tanto es mejor trabajar "sin prisa pero sin pausa y sin fechas". "Lo importante es avanzar sin poner fechas", ha recalcado Sánchez.

Sánchez y Aragonés eran los encargados de fijar la metodología y los contenidos del diálogo en su encuentro a solas que comenzaba a las 15.00 horas.