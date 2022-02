Jorge Javier confiesa la dificultad con la que se ha encontrado desde que es actor

Este sábado, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco al ponerse al frente de 'Sálvame'. En esta ocasión, tras hacer un repaso de las últimas novedades de la crónica social, el presentador dio paso a la entrevista de la noche. Esta vez, fue Melani Olivares quien ha ido al plató de Telecinco para hablar tanto de su vida profesional como de la privada.

"Ya no solo es por lo económico. Es que también tu autoestima va ligado a eso, te hace pensar que si no tienes trabajo igual es porque ahora eres peor actriz", contaba la invitada, haciendo referencia a que pasó un complicado momento profesional al no tener trabajo por una temporada. Fue entonces, cuando el presentador quiso hablar sobre la industria y defenderse de todos aquellos que le acusan de ser un "intruso" en el teatro.

"Voy a contarte una cosa personal. Nosotros hemos estrenado la función en enero, Desmontando a Séneca, y qué mes más complicado enero", comenzaba contando. "Fíjate que nosotros estrenamos el 13 de enero con la incidencia del coronavirus a lo máximo y me acuerdo que vino a vernos un actor muy conocido de teatro, un día que el patio de butacas estaba flojo. Él es uno de los mejores actores de este país, que tenía otra función", agregaba.

"Y me dijo que esto es lo que está sucediendo y, sobre todo, luchar porque en la cabeza te entran los pensamientos de que no hay gente por ti o porque ya no gustas y no tiene nada que ver con eso", recordaba. Asimismo, también quiso contar otra de las peores cosas que sufre desde que es actor a raíz de un vídeo que se ha hecho viral en el que Álvaro Morte se quejaba de que Jorge Javier Vázquez llenara los teatros mientras muchos compañeros de profesión no lo hacían.









"Los actores sois tan pesados, que solo os relacionáis entre vosotros. Sois tan vuestros, y tan de vuestro mundo. Que todo lo demás es un elemento externo que os viene a colonizar y a echaros de todos los escenarios", comenzaba diciendo el presentador. "¿Hablas por algo en especial?", se interesó Olivares, provocando las risas de Jorge Javier.

"Cada uno se sube al escenario si le da la gana"



Asimismo, ella le dijo que quería ir a ver su obra, dado que le gustó mucho la otra que protagonizó. "Es que soy muy bueno, la gente no se lo cree", bromeaba él. "Me sorprendió mucho. Aquí cada uno hace lo que puede encima de un escenario, pero por el dominio que tenías de las tablas y del público", reconocía la invitada.

"Yo hago tanta promoción en mi programa porque veo que lo estoy haciendo muy bien y estoy muy orgulloso. Siempre me han hecho sentir un intruso y lo único que hago es hacer bien mi trabajo y disfrutar de una obra maravillosa en la que todo el mundo acaba en pie, basta ya", se lamentaba el presentador, haciendo referencia a todos lo que le acusan de "intruso" en la industria.

"Es que el intrusismo está en la medicina que es cuando te estás jugando la vida de una persona", le animaba Olivares. "Cuando los actores presumen de que, cuando no tienen trabajo, trabajan como camareros… ¡Los camareros pueden quejarse de que son intrusos! Mucha gente de esta profesión se piensa que trabaja a corazón abierto y, chico, estáis encima de un escenario trabajando", opinaba el comunicador.

"Cada uno se sube al escenario si le da la gana y tiene algo que contar y la gente decide si verlo o no", agregaba ella. "Hay un momento en el que estás tan seguro de lo que haces y lo que puedo decir es que lo estoy haciendo muy bien", reconocía el conductor del espacio. "¿Es que tú a quién le quitas el trabajo por estar ahí?", se preguntaba la actriz, poniéndose de lado del presentador.