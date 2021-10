Jorge Fernández revela el truco infalible para quitar las manchas de hierba de la ropa: "Soy un experto"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento al hablar de una de sus habilidades y desvelar el truco que utiliza para eliminar las manchas de hierba que aparecen en la ropa. "Trucos caseros. Las manchas de hierba", era la pista que acompañaba a uno de los primeros paneles del concurso de Antena 3. Tras varios intentos, Ixchel logró dar con la respuesta y acumular 287 euros a su marcador: "Se quitan con una mezcla de alcohol y agua".

"Para quitar esas manchas de hierba se trata de... Cuando es reciente la mancha, eh. Si lleva ya unos cuantos días, olvidaros que ya no hay remedio casero que valga ya. Yo creo que ni en la lavadora ya", comenzaba diciendo el presentador, dejando claro que es un truco que debe utilizarse cuando la mancha esta recién, ya que si lleva varios días el tejido ya ha absorbido toda la mancha que deja el roce del césped.









"Hay que dejar actuar 20 minutos"



"Pues son tres cuartas partes de agua caliente, templada-caliente, más una parte de alcohol. Lo ponemos encima de la mancha de hierba y lo dejamos actuar 20 minutos", explicaba, señalando la cantidad exacta que se debe añadir a la mezcla. "No frotéis. Frotar siempre es lo peor que podemos hacer", aconsejaba tras reconocer que es un "experto en esto". "Si frotas, se queda la propia mancha y también el cerco que deja el jabón con el agua", advertía, basándose en su propia experiencia.

"Yo no sé. Soy un desastre con estas cosas", reconocía el presentador. "Hay que dejar actuar 20 minutos, pero soy impaciente y froto rápido. Entonces, se me quedan los dos cercos. El de la mancha y el del jabón", contaba el conductor del espacio de Antena 3, haciendo hincapié en lo que no se debe hacer para intentar limpiar una mancha de hierba.