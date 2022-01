Jordi Cruz aclara lo que pasó de verdad cuando Verónica Forqué se fue de 'MasterChef': "Dije que lo dijeran"

El pasado 13 de diciembre, la Policía Nacional halló el cadáver de Verónica Forqué en su domicilio. Tal y como se comunicó, la actriz decidió quitarse la vida en su vivienda a los 66 años. La última polémica aparición televisiva de la artista fue en 'MasterChef Celebrity', talent de La 1 en la que se quedó a las puertas de la final. Por este motivo, muchos citaron a este programa de cocina a la hora de preguntarse el motivo por el que la actriz habría decidido decir adiós.

Desde entonces, el espacio de TVE se encuentra en el punto de mira. Esto se debe que muchos acusan al concurso del fallecimiento de Forqué, dado que creen que ejercen demasiada presión sobre los concursantes. Al igual que relacionaron el abandono de la actriz en el concurso con su salud mental. Para enfrentarse a todas las acusaciones recibidas, Shine Ibera decidió mandar un comunicado al respecto para aclarar que siempre habían respetado y apoyado a la actriz. Tanto que ya había grabado su aparición en otros programas de la productora como 'MasterChef Junior' y 'Maestros de la costura'. A pesar de ello, con la intención de frenar los ataques, TVE decidió eliminar las escenas en las que Forqué aparecía como invitada.

Por si todas las acusaciones que el talent culinario había recibido no eran suficientes, un ex guionista de 'MasterChef' dio la razón a todos aquellos que señalaban la presión que ejercen sobre los participantes: "Se exige al equipo subir la presión sobre un concursante hasta romperlo emocionalmente. Por eso ‘MasterChef’ es el programa de la televisión española en la que más gente llora y acaba perdiendo los nervios", comenzaba diciendo el ex-guionista del programa en una entrevista para 'El Confidencial'.

"Y, si no sucede más, es porque el resto del equipo y, en especial, el jurado, están constantemente pidiendo que se baje un poco el pistón. Emocionalmente es agotador para todos", desvelaba. "Verónica era muy excéntrica y eso significa audiencia. Se la puso de capitana de un equipo para que se generase el caos e, incluso, uno de los miembros del jurado, Pepe, la apadrinó para que pasase más tiempo en pantalla. Se la llevó al límite como a todos los concursantes de su perfil", opinaba, señalando a que el polémico comportamiento de la actriz en el talent fue potenciado por ellos.









"Yo le dije a la dirección que lo dijeran"

Ante esto, Jordi Cruz ha querido aclarar lo que realmente ha pasado en una entrevista para ‘Vanitatis’: "Cuando estuvo con nosotros, estuvo muy feliz y muy bien. Hombre, ves que bueno… Yo sabía que se había separado y estaba pues más tristona y que el covid nos ha jorobado a todos de un modo u otro… Y a partir de ahí vi una muy buena profesional, que entendió que MasterChef era así, que en algún momento se ponía un poquito más loquita, más caótica, cuando las cámaras no grababan estaba normal, contenta, un poquito más tranquila".

“Y a partir de ahí, tres meses después de grabar, te enteras de esa noticia y dices… ¡Ostras! Yo me acuerdo cuando me llamó Pepe y me lo dijo, y nos quedamos todos helados porque nos llevábamos muy bien y fue muy triste, y ya después las tonterías que se han dicho son para alucinar”, agregaba el cocinero, haciendo referencia a cómo recibieron la triste noticia.

“Nosotros sabemos que a una profesional que lleva tantos años tú no puedes hacerle un estudio o un test mental cuando la ves que está bien, que está perfecta… ¿Que en los exteriores se le iba la pinza? Sí, porque son muy locos los exteriores, son divertidos…”, contestaba Cruz, dejando claro que el talent culinario de La 1 no tuvo nada que ver en el desenlace de Forqué. “Ella lo hizo muy entretenido. Estábamos en la 'Celebrity', no en la otra, que quizá es más seria”, aseguraba.

“Me sorprende mucho que se dijera que dejó de grabar porque estaba mal. No, dejó de grabar porque tenía covid y yo le dije a la dirección que lo dijeran, pero eso atenta a su intimidad y no se puede decir, es algo de ella”, confesaba el miembro del jurado de ‘MasterChef’, aclarando que Forqué no decidió irse por la supuesta presión a la que estaba sometida, sino que se contagió de coronavirus y quiso mantenerlo en secreto.