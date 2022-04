Joaquín Prat se pronuncia sobre el estado de salud de Ana Rosa y su vuelta: "Lo tienen que decidir..."

Hace ya varios meses que la periodista Ana Rosa Quintana anunció que padecía cáncer y que abandonaba temporalmente la televisión. Al inicio de su programa en Telecinco, la comunicadora señaló que esto es lo más duro que le ha pasado en la vida, pero confiaba firmemente en que se va a curar.

"Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada fue muy intensa y rara. Me fui dos veces antes de terminar el programa y el viernes falté. Normalmente, excepto en vacaciones, nunca he faltado a mi cita con la audiencia. Ni siquiera durante el covid", fueron las primeras palabras que pronunció la periodista antes de hacer el anuncio.





"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", dijo la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Desde entonces, fueron Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat quienes han llevado la batuta del espacio de Telecinco hasta que Ana Rosa pueda volver. De hecho, estos últimos días todos sus compañeros han querido acordarse de ella, especialmente después de haber sido intervenida quirúrgicamente.

Joaquín Prat habla alto y claro sobre el estado de salud de Ana Rosa y su vuelta a televisión

Más de cuatro meses lleva ya Ana Rosa Quintana apartada de la televisión, muy centrada en su estado de salud, y sus compañeros han trasladado en todo momento su apoyo a la periodista. De hecho, a través de los distintos espacios, todos ellos han aprovechado para hablar sobre su estado y para trasladarle sus ánimos.

Ahora ha sido su compañero y amigo Joaquín Prat quien ha querido responder por el estado de salud de Ana Rosa. "Ana Rosa está estupenda, maravillosa. Seguro que la veréis antes de lo que pensáis. Está estupenda, va muy, muy bien y así va a seguir. Hay Ana Rosa para rato", dijo Prat, aclarando así que que la periodista se encuentra perfectamente y no hay nada de lo que preocuparse.





Por otro lado, en las últimas semanas ha habido muchos rumores sobre su vuelta a la pequeña pantalla. De hecho, en los últimos días se ha hablado de que Ana Rosa podría reaparecer en su propio espacio el próximo mes de septiembre, ya comenzada la nueva temporada. La realidad, tal y como ha dicho Prat, no hay nada seguro. "No sé exactamente cuáles son los tiempos, porque eso lo tienen que decidir los médicos y ella misma", ha concluido.