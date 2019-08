Isabel Preysler desvela los secretos de su relación con Mario Vargas Llosa en 'Lazos de sangre'

Isabel Preysler ha desvelado los entresijos de su relación con Mario Vargas Llosa en 'Lazos de sangre', programa presentado por Boris Izaguirre en TVE: "Vivir con Mario no es vivir con un Premio Nobel, porque no va de Premio Nobel. Mario es una persona con gran humildad, que hace la vida muy fácil y agradable y que no se da a sí mismo la más mínima importancia".

Ha reconocido que conocer a Vargas Llosa ha sido de lo mejor que le ha pasado en la vida: "Admiro su gran humildad. Mario es adorable, se amolda muchísimo a mi vida y me hace muy feliz. No podría estar con alguien que no considere inteligente o que no le tenga ninguna admiración". "Él no tenía por qué ser tan adorable como es con mis hijos. Todos mis hijos le quieren, pero de verdad que le quieren, pero absolutamente todos"; ha comentado.

"Él es muy especial"

Su hija Tamara Falcó ha confirmado las palabras de su madre en el programa de Izaguirre: "Mi madre está muy enamorada. Es alucinante que a esas edades, de repente, se sientan esas pasiones. Tenemos suerte de que entre todas las personas con las que podía haber acabado mi madre, al final fuera con Mario".

��Tamara Falcó: "Llevarte mal con Mario es casi imposible, es encantador, es muy inteligente, se preocupa por la persona que tiene delante, entonces, eso viniendo de una persona que respetas tanto y que además está saliendo con tu madre, es maravilloso" #LazosPreysler @La1_tve pic.twitter.com/wdo2yADyK1 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) August 7, 2019

"Él es muy especial. Siempre está contento, tiene una disciplina ejemplar. Yo cuando me despierto por las mañanas, él está haciendo su tabla de ejercicio y no falla... Es muy fácil hablar con él", ha explicado Falcó.

Tamara ha dejado claro que se compenetra genial con Isabel Preysler: "Siempre he tenido una relación muy íntima con mi madre. A día de hoy es la persona más importante de mi vida. Es muy simpática, te ríes mucho con ella, es una gran madre. Mi madre vive en su mundo. Es muy pija, súper pija".