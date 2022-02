Isabel Ordaz: el motivo por el que rechazó ser 'La Hierbas', por qué se fue de 'LQSA' y su ideología política

Isabel Ordaz es una reconocida actriz española que ha desarrollado su carrera tanto en la pequeña como en la gran pantalla, aunque también ha tenido tiempo para el teatro. Siempre tuvo muy claro a lo que quería dedicarse, ya que siempre se sintió atraída por la interpretación. Por lo tanto, desde muy joven, comenzó a realizar varios cursos con el actor José Luis Gómez y con John Strasberg. Gracias a ello, le llegó su primera oportunidad en 1982 como parte del reparto del cortometraje ‘Eres mi gula’. Desde entonces, no dejaron de llegarle ofertas como ‘Salida de misa de doce del Pilar’ (1982) o ‘El vividor II’ (1983).

Como consecuencia, su etapa como actriz en los 80 estuvo marcada por los cortometrajes y sus primeras apariciones en el cine como en ‘El año de las luces’ (1986). Un año después dio vida a uno de sus personajes más recordados de la televisión. Ordaz interpretó a Berta en la serie infantil ‘Los mundos de Yupi’. Fue este trabajo el que le sirvió de trampolín para adquirir una mayor repercusión en la industria y apareció en ‘Bajarse del moro’, además de colaboradr en ‘A ver, a ver’ de Martes y Trece.

A pesar de ello, la actriz continuó dedicándose al teatro y los cortometrajes como ‘Esa es tu parte’, lo que le permitió ser galardonada en diferentes ocasiones. No obstante, siguió esforzándose por hacerse un hueco en la gran pantalla y se dejó ver en películas como ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’ o ‘Todos los hombres sois iguales’.Asimismo, fue el Goya a Mejor actriz revelación por su papel de Lucía en 'Chevrolet' lo que le permitió hacerse con importantes papeles como en ‘Yoyes’, ‘Carne de gallina’, ‘La reina Isabel en persona’ (2000), ‘Teresa Teresa’ (2003) o ‘El Calentito’ (2005).

Todo ello lo compaginó con la plataforma que la haría ser reconocida hasta el día de hoy, logrando un papel protagonista en ‘Pepa y Pepe’. No obstante, el papel más exitoso de su carrera fue el de La Hierbas en ‘Aquí no hay quien viva’ (2004), al que dio vida durante dos años. Por este motivo, en 2007, se hizo con un papel en la serie sucesora y comenzó a interpretar a Araceli Madariaga en ‘La que se avecina’.

Por otro lado, siempre ha dado una gran importancia a los escenarios y ha dado prioridad al teatro, donde ha protagonizado obras como ‘Algún amor que no mate’, ‘La dama boba’, ‘Electra’, ‘El caso de la mujer asesinadita’, ‘Cuando era pequeña’, ‘Los días felices’, ‘La asamblea de mujeres’, ‘Luces de bohemia’ o ‘Lúcido’. Al igual que ha trabajado en sus propias producciones como ‘Aliento de equilibrista’, ‘Nonadas’, ‘Partitura teatral’ o ‘Los días felices’.









A pesar de ser una exitosa actriz, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que muestra en sus redes sociales o frente a los focos. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la intérprete que resulta desconocida para sus seguidores.

Su faceta como escritora

La actriz decidió trasladar al papel su amor por el teatro y ha escrito varios poemarios. Ordaz es la autora de Flor de alientos, No sé, Poemas de Palestina o El agua de la lluvia tiene algo, y del libro de relatos Despedidas, editados por Huerga y Fierro.

Como se puede ver reflejado en sus trabajos, la actriz es una apasionada de la literatura, por lo que también se está formando en ese ámbito. “Estoy estudiando en la UNED, Lengua y Literatura, y escribo y publico poesía. A veces estoy un poco estresada”, contaba en una entrevista para ‘XLSemanal’









Premios

Su larga trayectoria le ha permitido ser galardonado en varias ocasiones. En 1997 se hizo con el Goya a Mejor actriz revelación gracias a ‘Chevrolet’. Asimismo, ha sido premiada en dos ocasiones en los Premios de la Unión de Actores por sus interpretaciones televisivas. En 1997 por Mejor interpretación secundaria de televisión con ‘Todos los hombres sois iguales’ y en 2005 como Mejor actriz secundaria de televisión por ‘Aquí no hay quien viva’.

Por otro lado, también ha sido reconocida en el cine y en el 2000 fue premiada en el Festival de Cine de España de Toulouse en la categoría Prix Cinespaña por ‘La reina Isabel en persona’. También tuvo suerte en el Festival de Cine Hispano de Miami de 1997 al recibir la Garza de Oro a Mejor actriz por ‘Chevrolet’. Lo mismo le sucedió en el Festival Internacional de Cine de Moscú con el Premio San Jorge de Plata por Mejor actriz gracias a la misma película. Asimismo, su experiencia como actriz de cortos también se vio recompensada con el Premio Caja Madrid a Mejor interpretación femenina en el Festival de Alcalá de Henares y Comunidad de Madrid por ‘Solo amor’.









Cómo vivió el confinamiento

Al igual que muchas personas, la actriz aprovechó el confinamiento por coronavirus para dedicarse a sí misma y hacer cosas que le gustan para las que normalmente no tiene tiempo: “Llevaba ya un tiempo preparando una obra de teatro que por fin hemos vuelto a ensayar, con lo cual estoy bastante feliz. De pronto nos confinaron, hubo que pararlo todo evidentemente y yo, que escribo poesía, me metí de lleno a escribir”. “He estado confinada escribiendo y leyendo. He publicado también este último poemario, que se llama ‘El agua de la lluvia tiene algo’, con la editorial Pigmalion. En aquel momento íbamos a presentarlo en Madrid, pero con el confinamiento también se paró todo”, contaba en una entrevista para ‘FormulaTV’.









El motivo por el que dejó ‘LQSA’

Ordaz es popularmente conocida en nuestro país por formar parte de la mítica serie ‘Aquí no hay quien viva’, siendo su personaje uno de los más queridos: La Hierbas. Como consecuencia de su popularidad, cuando la ficción llegó a su fin, se llevó a cabo una serie sucesora bajo el nombre ‘La que se avecina’. Aunque para dar vida a otro personaje, la actriz volvió a ser seleccionada para participar y, en este caso, interpretar a Araceli. Ambos papeles han marcado su carrera, sin embargo, en 2020, confirmó que no volvería a la serie. A pesar de ello, aceptaría el participar en un spin-off de cualquiera de estas dos series.

“Las cosas no tienen una sola cara. La televisión es un vehículo extraordinario, te da una enorme popularidad. Yo la he tenido y, de hecho, me asombro porque voy por la calle y todavía me asombro y digo: ‘Pero ¿Cómo es posible esto?’. Se creen que vivo ahí en esa caja, pero no. Es un vehículo estupendo para vivir con dignidad, te da dinero, te da mucha popularidad y la posibilidad de encontrar otros proyectos. Además, es un trabajo divertido. Siempre lo he encontrado un poquito más mecánico que el teatro, pero puede ser un trabajo extraordinario. En realidad, no he hecho tantas series, aunque en la última etapa sí”, comenzaba contando en una entrevista para ‘FormulaTV’ para explicar el motivo por el que, actualmente, quiere centrarse en el teatro.

“He tenido la suerte de acertar con mi trabajo y con la elección de las ofertas que tenía en esos momentos. He hecho dos o tres series que han tenido mucho calado y que han sido grandes éxitos. Fueron 'Pepa y Pepe', 'Todos los hombres sois iguales', 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Pero yo nunca he dejado de hacer teatro. A lo mejor estaba retirada unos meses, pero ya en la última etapa de la televisión tenía estos acuerdos en el contrato y si tenía que hacer teatro, lo compaginaba”, agregaba, dejando caer que continuó en televisión porque tenia que cumplir con el contrató que firmó en un principio.

“En la serie me querían y no me querían matar, que es lo que se suele hacer. Y a mí me venía bien, estaba todavía contenta hasta que, de repente, me pareció que por mí ya estaba un poco agotada, que el personaje no daba más de sí y ellos también lo consideraron. Llegamos al acuerdo de que me iba a hacer teatro. Luego no me ha interesado mucho volver, estaba concentrada en otros proyectos. No porque lo rechace todo, ¿eh? Creo que hay series españolas estupendas, pero lo que me venía no me interesaba”, aclaraba respecto al motivo por el que decidió dejar ‘La que se avecina’.

“Lo dejé completamente y tampoco ha habido por su parte ninguna invitación. Nos despedimos como amigos, todo muy educado, nos felicitamos por el éxito que habíamos obtenido y ya está”, confesaba sobre cómo fue su marcha de la conocida ficción de Telecinco. “Estuvo bien mientras duró. Yo la recuerdo como una extraordinaria experiencia, aunque muy dura laboralmente, porque trabajamos muchas horas durante la primera etapa en 'Aquí no hay quien viva'. Era una serie maravillosa, estaba llena de ingenuidad. Había un plantel de personajes, un elenco extraordinario como actores, con prestigiosísimas carreras. Esa etapa fue gloriosa y la otra también, pero ya era otra cosa. Yo continué porque también había mucho talento y empezamos a buscar a otro personaje. Yo cuando me voy, me voy de los sitios, no estoy yendo y viniendo”, zanjaba en el mencionado medio.









“A veces me fastidia que me llamen ‘La Hierbas’”

No obstante, a pesar de su larga trayectoria como actriz, la siguen reconociendo como ‘La Hierbas’, apodo del personaje que interpretaba en ‘Aquí no hay quien viva’. Tanto que, en muchas ocasiones, la han llamado así por la calle. “La gente pierde la frontera entre la ficción y la realidad. Pero a veces te dicen cosas preciosas como que se olvidan de la depresión cuando me ven en la tele. Picasso decía: ‘Yo pinto para quitar el dolor de cabeza a la gente’, pues yo a veces actúo para ello”, contaba para ‘XLSemanal’.

Sin embargo, reconoce que en algunas situaciones sí le ha llegado a pesar el apodo de ‘La Hierbas’, a pesar de que es un personaje que recuerda con mucho cariño: “Es una sensación ambivalente: unas veces me fastidia y otras veces no dejo de tener un orgullo secreto por la simpatía y respeto que generó ese personaje y que a día de hoy sigue despertando”.

“Todavía me dan muestras de ello en la calle, muchas veces más de las que me gustaría, eso sí. Pero no deja de ser un orgullo, secreto, y entiendo ahora ese trabajo. Analizando un poco mi aportación o mi creación de él, como una especie de ‘payaso blanco’, muy original, porque no existían esos perfiles. Era un poco ecológica, por otro lado, era una señora burguesa; muy libre espiritualmente, pero también muy amorosa... No era una ‘happy’ en ningún caso, porque ella sufría, pero siempre era conciliadora por sistema. Entonces era un perfil al que llamo ‘payaso blanco’, porque era un payaso de luz. Aunque siempre había ese de conflicto, de drama y de amargura que todos los personajes tienen y los payasos también. En esta serie se tocaban esos puntos sensibles de los personajes, que es muy bonito”, opina sobre el personaje de la mujer de Juan Cuesta en una entrevista para ‘FormulaTV’.









El motivo por el que rechazó el papel de La Hierbas

Aunque es un papel que le cambió la vida al provocar un antes y un después en su carrera profesional, la actriz reconoció que, en un primer momento, rechazó la oferta de dar vida a Isabel en ‘AQNHQV’.

“La primera vez que me lo ofrecieron yo estaba haciendo teatro y dije que no; la segunda vez, me animé. La Hierbas fue creándose poco a poco, porque al principio el personaje casi no existía. Yo empecé a ir dándole vidilla, le iba añadiendo cosillas al guion y empezaron a dejarme que fuese haciendo crece y crecer al personaje, hasta dar lugar a toda una criatura, a una especie de Frankenstein”, reconocía Ordaz en una entrevista para ‘laverdad.es’.









Su opinión política

La actriz siempre ha pasado desapercibida ante el ojo público, ya que nunca ha acaparado los medios de comunicación con noticias que no hayan tenido que ver con su trabajo. Nunca suele entrar en polémicas y suele ser muy celosa con su vida privada. No obstante, nunca ha mostrado reparos a la hora de dejar caer cuál es su ideología política.

“Trump me parece un dolor de estómago que nos ha ocurrido a toda la humanidad. Dicho esto, deberíamos reposarnos. El mundo siempre está mal. Científicamente y tecnológicamente hemos avanzado, pero a nivel social tenemos demasiados desafíos, como la codicia, la prisa…”, opinaba la intérprete en una entrevista para ‘vidanuevadigital.com’.

De la misma manera, afirmó que formaba parte del Círculo de Espiritualidad de Podemos: “Sí, sí. Desde ese círculo se intentaba aportar un lado humanista a la política. Fue muy interesante. Ahora ya no puedo estar porque no tengo tiempo”.