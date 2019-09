Isa Pantoja se estrena como 'cantante' con un videoclip surrealista que ha revolucionado las redes

Ha llegado el momento. Ya ha salido a la luz el primer videoclip de Chabelita, 'Ahora estoy mejor'. Bautizada artísticamente como Isa P, la hija de Isabel Pantoja intenta seguir el camino de su familia: su madre, Agustín, Kiko Rivera y Anabel.

El clan liderado por la intérprete de 'Hoy quiero confesar' sigue más vivo que nunca en el mundo de la música y esta vez ha sido la pequeña de la familia la que se ha estrenado como 'cantante'.

La exconcursante de 'Supervivientes 2015' ha recibido duras críticas tras el estreno de su canción y el respectivo videoclip: "Si no sabe hablar, ¿cómo va a cantar?", "Ya hemos visto la parodia, ahora la canción de verdad", "el estribillo parece una copia barata de Karol G", "tantísimas personas que sí saben cantar y están en las calles y ésta por ser hija de Isabel Pantoja, ahí forrandose. De vergüenza"...

La canción 'Ahora estoy mejor' la hija de la intérprete de 'Así fue' es una apuesta que mezcla reguetón con pequeños tintes de trap. ¿Tendrá el mismo éxito que su hermano?

"Hay cosas que me avergüenzan"

Isabel Pantoja está en uno de los mejores momentos profesionales tras el estelar paso por 'Supervivientes 2019' y el fichaje como jueza de 'Idol Kids', la nueva apuesta de Mediaset para competir contra la edición de 'La Voz' de los más pequeños. Sin embargo, sus hijos, Chabelita y Kiko Rivera, no han dejado de lado la particular guerra que retomaron en el concurso vespertino de Telecinco.

Isa Pantoja ha criticado el gesto de su hermano al invitar a su exnovio, Omar Montes, al cumpleaños de su madre: "La presencia de Omar en Cantora fue una provocación. Esta vez no voy a pedirle perdón, hay cosas que me avergüenzan. Espero que algún día se dé cuenta. Él a mí me sigue faltando el respeto y siempre tira por lo de la sangre", ha espetado en 'El programa del verano'.

Su novio, Asraf Beno, se empezó a sentir incómodo y no quería seguir en la fiesta, pero Chabelita trató de persuadirle: "Asraf quería irse, pero le pedí que se quedara para acompañarme en un momento tan delicado. Lo hice por mi madre. Es lo que querían, que nos fuéramos".

La hija del la intérprete de 'Así fue' ha ido más allá y ha confesado que ya advirtió a Montes de las supuestas intenciones de su hermano: "Yo le decía a Omar que lo único que quería mi hermano era hacer una canción con él".

Isa Pantoja ha explicado que esta última no ha sido la pelea más fuerte que ha tenido con Kiko Rivera, pero sí que le ha dolido mucho. "Tenemos cosas en común, siempre le he visto como mi hermano mayor, siempre le he utilizado para hacer cosas sin que mi madre se enterase. Hay cosas que me duelen de parte de mi hermano, pero si pierdo el vinculo con mi hermano, me trastoca la vida. Si pierdo la conexión con mi hermano, me duele y no estoy bien. Con mi madre estoy acostumbrada pero con mi hermano no", ha sentenciado. ¿Dejarán aparcadas sus diferencias por el bien de su madre o seguirán tirándose los platos en público?