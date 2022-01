Un importante inmunólogo da la peor de las noticias sobre el futuro de ómicron: "Es probable"

El avance de la sexta ola ha empujado a muchos españoles a tomar mayores precauciones de cara a los últimos días de la Navidad. Con la incidencia acumulada por encima de los 2.400 casos por 100.000 habitantes, España se ha posicionado como uno de los países europeos con mayor incidencia. Además, el nivel de positividad de las pruebas diagnósticas se sitúa ya en el 28,7%, muy por encima del 5% recomendado que marcó la Organización Mundial de la Salud.

El número de contagios está desbocado y la presión en los hospitales también comienza a estar en aumento. Es precisamente este último punto en el que más nos estamos fijando en las últimas semanas. No obstante, los expertos sitúan el pico de la sexta ola dentro de algo menos de diez días, lo cual significa que a partir de ese punto, la incidencia, los contagios, la positividad, los fallecidos e incluso la presión hospitalaria comenzará a descender.





Hasta ahora, España ha superado ya cinco olas y tenemos la esperanza de superar la sexta, que se ha convertido en todo un tsunami que ha arrasado de nuevo con España. En este sentido, el mayor miedo al que nos estamos enfrentando ahora es saber si habrá nuevas olas en España durante el año 2022. ¿Es posible? ¿Qué probabilidades hay?

¿Podría España enfrentarse a una nueva ola?

El catedrático de inmunología por la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell, ha respondido a esta pregunta este miércoles en 'Al Rojo Vivo'. Ha sido la presentadora María Llapart quien ha formulado la pregunta que tantas veces nos hemos hecho: "¿Usted cree que va a haber otra ola en este 2022 va a haber otra ola?".

El inmunólogo no ha dudado a la hora de responder y ha sido muy tajante: "Es probable". No obstante, esperan que no sea "de la intensidad de la que estamos viviendo". Corell ha explicado que mucha gente considera que podría ser "el principio del fin", especialmente referido al avance de la variante ómicron.





"Se transmite mucho más rápido, se reproduce en nuestros bronquios hasta un 80% más rápido que las variantes anteriores, y gracias a Dios es menos letal", ha querido tranquilizar el experto. Sin embargo, ha dejado caer la preocupación por la posible saturación del sistema sanitario. "Como está habiendo tantos casos y muchos de ellos no están registrados, porque hay mucho autodiagnóstico en casa y se pude comunicar a los centros de salud, porque está saturada". Por ello, y con respecto al avance de esta sexta ola, hay que tener en cuenta que la "tensión hospitalaria la tenemos encima". Por ello, Corell ha pedido no relajarse.

Además, el inmunólogo ha dejado caer su preocupación por los ingresos en hospitales de la gente joven, entre 30 y 39 años, que todavía no está vacunada. Un hecho sobre el que habría que hacer "pedagogía". Corell considera que "ha fallado la comunicación de por qué hay que vacunarse". No obstante, también se ha referido a la inmunidad natural que se produce después de que una persona se haya contagiado de coronavirus y por lo que debe esperar seis meses para recibir un pinchazo. "La inmunidad natural es bastante mejor que la inmunidad de las vacunas, pero entre ambas se complementan", ha argumentado.