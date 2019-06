El inimaginable cambio físico de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Isabel Pantoja está siendo una de las principales protagonistas de 'Supervivientes 2019', a veces a propósito y otras veces de forma involuntaria. Ha protagonizado momentazos televisivos que han enganchado a la audiencia: desde las discusiones con Carlos Lozano, hasta la polémica del supuesto chóped robado, pasando por el abandono temporal de la isla.

Es sabido que el hambre en el programa de superviviencia de Mediaset hace estragos en los concursantes. La organización de 'Supervivientes' ha publicado en la web de Telecinco unas fotografías en las que muestra el cambio físico radical que ha sufrido la tonadillera, en el mes que lleva concursando. En ellas, se aprecia el ingente deterioro físico que ha padecido la intérprete de 'Así fue'. ¿Cuántos kilos crees que habrá perdido la Pantoja?

Gran representación de los Pantoja

El clan Pantoja ha sido ampliamente representado en la competición de Mediaset. Kiko Rivera (2011), Anabel Pantoja (2014), Chabelita (2015) y Dulce (2016). El único miembro de la familia que ha llegado a la final ha sido Isa, que ha perdido solamente 100 gramos.

La ganadora de 'Supervivientes 2018', Sofía Suescun, solo perdió 5 kilos: "No me gusto nada", expresó la concursante. Uno de los que más peso perdió fue el Maestro Joao, que se quitó de encima 20 kilos en 12 semanas: "No me reconozco. Me veo con tipazo". Tras el astrólogo, los participantes que perdieron más peso fueron Raquel Mosquera (16), Francisco González Sarrià (25), Alberto Isla (14), Logan (13), Hugo Paz (12), Melisa Vargas (10) y María Jesús Ruiz (8).