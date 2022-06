Imanol Arias habla claro de la condición que ha puesto en 'Cuéntame cómo pasó' para seguir en la serie

Imanol Arias es uno de los actores más conocidos de nuestro país. A lo largo de su dilatada carrera, uno de los papeles más importantes que ha protagonizado en televisión ha sido el de Antonio Alcántara, el padre de la familia Alcántara, en el mítica serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó', una de las más veteranas de nuestra televisión.

En este sentido, la producción está a punto de despedir una nueva temporada, en un momento en el que el futuro de la serie está generando mucho debate, ya que muchas fuentes apuntan a que un posible desenlace final de su trama estaría más cerca que nunca.

En este sentido, varios actores de la serie se han pronunciado en los últimos meses sobre esta posibilidad, pero sin marcar una dirección clara y dejando todas las hipótesis posibles abiertas. Hace unas semanas, la serie celebraba la emisión de su capítulo número 400, un número que el equipo de la serie quiso celebrar con una gran fiesta en Madrid y con un capítulo en el que el personaje de Carlos volvió a tener una papel muy relevante.

Una vez llegado a este número de capítulos, que ha hecho que 'Cuéntame' se convierta en una de las series más longevas de nuestra televisión con más de dos décadas en pantalla, los seguidores más fieles de la trama han comenzado a hacerse la pregunta relacionado con un posible final de la serie, algo por lo que han sido preguntados muchos de sus actores en los últimos días.

En este sentido, Imanol Arias se pronunció al respecto en la fiesta que tuvo lugar en el centro de la capital de España con motivo de este capítulo número 400. En los últimos días, han surgido varias teorías respecto a cómo será ese final: con una temporada más corta o con un especie de TV movie. Pero, Arias respondía lo siguiente a los compañeros de 'Fórmula TV' para despejar todas las dudas que habían surgido en las últimas semanas': "Nada de lo que oigáis va a suceder tal y como lo oís".

Imanol Arias pide un final corto para 'Cuéntame'

Ahora, a una semana de que se emita el capítulo final, Imanol Arias ha dado más detalles sobre el futuro, pero sobre el suyo, reconociendo que ha pedido a la serie un final próximo para continuar con las grabaciones en caso de que se quiera dar un punto y final significativo a la serie, ya que en la actualidad, tal y como ha explicado Pablo Rivero, la productora de la serie y TVE "están negociando". Lo ha hecho durante una entrevista en Tele Bilbao, donde se ha mostrado muy crítico con la televisión pública y ha mostrado su postura de cara al futuro: "Ya he terminado 'Cuéntame'. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao".