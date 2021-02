Iker Jiménez se mofa de Antonio Maestre en pleno programa recordándole este error de su pasado

La noche del miércoles, Iker Jiménez recordó el origen de 'Horizonte: Informe covid'. El programa , que inicialmente se emitía en Telecinco, debutó en la cadena siendo una espacio dedicado a los avances de la pandemia, dada la repercusión que tuvo la información dada por su presentador durante el confinamiento. No obstante, con el paso de los programas, el conductor del espacio quiso abordar otros temas fuera del coronavirus y decidió cambiar el nombre a 'Horizonte'. No obstante, tiempo después, Jiménez regresó a Cuatro para continuar con el espacio.

De esta manera, el comunicador hizo un repaso de todo lo vivido con respecto al coronavirus en el último año de nuestras vidas. A raíz de esto, Carmen Porter también recordó algunas de las contradicciones más llamativas en las que ha caído la OMS desde que su director, Tedros, declaró la pandemia de manera oficial.

Además, la presentadora también hizo hincapié en el debate que protagonizaron las mascarillas en sus comienzos, dado que no se acababa de acordar si eran obligatorias o no. Estas dudas se mantienen a día de hoy, en relación a si funcionan las de tela o debemos llevar la FPP2. Asimismo, opinó sobre la prohibición tardía de los viajes internacionales, mientras destacaba la lentitud que la OMS presentó para confirmar que la covid-19 se contagia por aerosoles.

Mientras hablaban de las contradicciones y de cómo han cambiado las opiniones de los ciudadanos durante estos meses, el espacio aprovechó para compartir los comentarios de algunas personas que, actualmente, ya sabrán que estaban equivocadas. El espacio detacó un tuit de Antonio Maestre, periodista, en el que ponía en duda el uso de las mascarillas.

Las palabras de Antonio Maestre

"Es más probable morir atropellado porque la mascarilla para protegerte del coronavirus se mueva y te tape los ojos que por el propio virus", decía el periodista el 25 de febrero de 2020, hace ya casi un año.

Por si fuera poco destacar su opinión del pasado durante la emisión del programa de Cuatro, Iker Jiménez quiso destacarlo en su cuenta oficial de Twitter subiendo un 'pantallazo' de cuando el tuit se recordó en 'Horizonte'. A pesar de ello, Maestre no ha querido pronunciarse al respecto.

No obstante, han salido en su defensa cientos de usuarios, quienes han recalcado que todos nos equivocamos al comienzo de la pandemia: "Pues se equivocó, como todos ¿Cuál es el problema?" o "Iker, está muy feo, sacar una opinión de hace un año...con qué intención lo haces...hay un gran doctor que lo sientas en tu mesa, que tampoco lo tenía tan claro. Vamos a tener que pensar, que como decís tantas barbaridades, atinasteis con ésta. Has tenido suerte...o no".

Aunque también hay quienes han apoyado al conductor del espacio de Cuatro: "No está feo, es necesario porque esta misma gente es la que ahora sale 24/7 en la TV y radio pontificando sobre el virus. En especial el personaje que hizo ese tweet".



