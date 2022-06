Iker Jiménez desvela el motivo por el que no quería renovar 'Cuatro Milenio': "Estaba medio enfermo"

Este domingo, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuatro al día'. "El comentario de esta noche me va a traer muchos amigos, y también enemigos", soltó entonces el presentador, durante 'El cierre', la reflexión que hace antes de dar por finalizado el espacio. "Llevo desde los 8 años jugando y viéndolo. Nunca he sido ningún portento, ni mucho menos, tan solo un jugador esforzado", comenzaba diciendo el presentador.

"He sabido disfrutar cada partido que he echado en mi vida. El fútbol entre amigos sigue teniendo códigos maravillosos y por eso sigo jugando", apunta, haciendo referencia a su amor por este deporte. "Hace años, cuando 'Cuarto milenio' cumplió 13 programas... Y hay directivos que pueden decirlo todavía", comentaba, recordando el día en el que casi no se renueva el programa de Cuatro.

"En aquel entonces, se renovaba por bloques de 13 programas y 'Cuarto milenio' había sido un éxito. Era 2005, otro mundo. Carmen y yo nos sentamos con los directivos de esta santa casa y los dos estábamos de acuerdo en abandonar, es decir, en marcharnos, de no seguir adelante", revelaba entonces, haciendo referencia a que fueron ellos quienes dijeron de no seguir adelante con el espacio.

"Daniel Gavela, nuestra querida y recordada y querida Elena Sánchez (fallecida en julio de 2016), y Leonardo Baltanás no entendían la decisión: '¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Estamos arrancando y el programa es un éxito. Es vuestro sueño hacer estas cosas...'", comenta Jiménez, echando la vista atrás a la reacción de sus compañeros cuando decidieron abandonar.

"Yo les dije que tenía un problema y el problema es que llevaba muchos años jugando al fútbol con mis amigos los lunes. Y en aquel momento, grabábamos los lunes", confesaba el conductor del espacio de Cuatro, señalando que su negativa se debía a cómo había repercutido el programa en su vida personal y que le era imposible compaginar el partido de sus amigos con la grabación del programa.









"Más que la tele"



"Yo estaba medio enfermo, no era ni yo. Cuando uno lleva tanto tiempo jugando al fútbol con amigos y siendo tan feliz, si de repente te quitan eso lo demás deja de tener sentido", reconoce el periodista, expresando como se sentía. "Sabíamos que estabas loco, pero no tan loco", le decía Gavela. Sin embargo, ante la decisión de Jiménez, la productora cedió y cambiaron el día de grabación.

"El fútbol entre amigos era casi lo más importante del mundo. Sí, lo puedo decir, más que la tele", reconocía el conductor del espacio de Cuatro, asumiendo sus prioridades. "Carmen me daba la razón: 'Sí, nos vamos porque está insoportable", decía Carmen Porter por aquel entonces. "Estaba insoportable porque no podía hacer lo que más me gustaba y lo notaba incluso físicamente. Y así llevo 41 años viendo y jugando al fútbol", corroboraba el presentador.

"Que nunca he sido del Real Madrid, nunca he sido un aficionado seguidor madridista, pero sí que soy del fútbol de raza, del fútbol antiguo, del fútbol de colores...", señala. "El mundo del futbol ha cambiado como de la prehistoria al futuro, pero a mí me gusta más la prehistoria. He sido aficionado del Osasuna, aficionado de la Real Sociedad... Todo con gente de la casa, algo que hoy sería imposible. Ese era el futbol antiguo. También he tenido simpatía por el Athletic Club y del Atlético de Madrid, por esa sensación de no ser los favoritos y, a veces, conseguir milagros", confesaba el comunicador.

"Pero tengo que decir que pocas veces he sentido tanta emoción, sin ser aficionado de ellos, con las remontadas del Real Madrid que hemos vivido en esta Copa de Europa. Mi felicitación al equipo y a los madridistas", zanjaba, haciendo referencia a la victoria del Real Madrid en la Champions League y dejando claro que no es de ningún equipo porque "lo que me gusta es jugarlo".