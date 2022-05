Iker Jiménez confiesa la advertencia que ha recibido por lo que pasó en 'Cuarto milenio': "Cuidado"

Este domingo, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuarto Milenio'. Como es habitual, comenzó a presentar el espacio con un monólogo en el que, esta vez, hizo una reflexión sobre lo que le había pasado hace unos días. Tal y como contó, recibió una llamada de un compañero de profesión que le aconsejó dejar de "meterse en jardines" para no ser criticado como sucedió la semana pasada cuando dio su opinión sobre el lenguaje inclusivo.

"Recibí una llamada, voy a decir 'bienintencionada', que decía 'Iker, no te metas en más jardines'. No fue nadie de esta cadena, es un compañero de otro ámbito periodístico. Yo reflexioné y pensé 'es lo lógico, no sé qué son los jardines'. Toda la vida metiéndome en jardines, porque este es un espacio de reflexión personal", comenzaba contando el presentador, dejando claro que en su espacio "no se lee, ni se guioniza nada".

"Claro, yo siempre he estado contando la realidad y diciendo lo que creo, sabiendo que ustedes pueden estar de acuerdo o no, faltaría más, pero creyendo que hay que aprovechar este espacio. ¿Soy el más indicado para hablar en televisión de esta manera? No lo sé, pero sé que cuento con un cariño enorme que me trasladan en la calle", apuntaba, haciendo referencia a los últimos temas sobre los que se había pronunciado estas últimas semanas, siendo el lenguaje inclusivo o la delincuencia.

"Dije 'primero, ¿Qué son los jardines?'. La realidad está llena de ellos. Me dejaron caer que esto no iba a traer nada bueno, lo de estar metido todo el día con los poderes fácticos. Siempre digo que me da igual el color, pero cada uno se lo toma como un insulto a lo suyo. Siempre he sido muy escéptico con cualquier ámbito de la política", agregaba tras asegurar que "cada uno tiene sus propias contradicciones, como todo ser humano": "Cuidado con aquel que dice que siempre ha sido así y no cambia nunca. Hombre, digo yo que algo cambiará porque el mundo cambia".

"Los que te aprecian te dicen eso y tienen razón, porque es mejor estar en calma. Es mejor seguir la corriente. Yo soy empresario del sistema, soy productor, y a veces no cae muy bien que diga las cosas que digo. Los que saben de verdad de este oficio, no solo de hacer su programa, sino del ámbito de la producción audiovisual y la creación de contenidos, tiene que saber que es mejor ser comedido, es la pura verdad", reflexionaba el conductor del espacio.









"Hay cosas que me indignan"

No obstante, no ha sido la primera vez que Jiménez ha recibido un toque de atención, ya que que sucedió la primera vez cuando comenzó informando del inicio de la pandemia antes de comenzar a tomarse las primeras medidas. "Alguien me llamó en febrero de 2020 diciéndome lo mismo. Empezaba algo así como una pandemia y todo el mundo se reía. Yo opté por meterme en jardines porque pensé que eso ayudaba. Luego, con el tiempo, pensé que lo más lógico era mirar para otro lado, lo que hacían muchos, y no tener problemas", contaba.

"Si yo no me hubiera metido en el jardín del Covid-19, ustedes no me hablarían con el cariño que me hablan. A Carmen, a mí, a todo el equipo. No seguiría recibiendo todos los días mensajes de asociaciones, de residencias que se protegieron porque en este programa se decían cosas absolutamente bochornosas y aberrantes para muchos. ¿Por qué lo recuerdo? Porque tuve la misma llamada, no de la misma persona. El periodista está para meterse en jardines, ¿no? Seguramente, para una parte del oficio no sea lo más positivo. Porque te significas, porque eres molesto, porque hay muchos poderes fácticos que montan y desmontan. En 2020, todos diciendo que no nos metiésemos en jardines y yo preferí traer aquí a doctores, a personas que parecían los locos de la colina, pero que eran auténticas eminencias", señalaba el presentador.

Para evitar cualquier tipo de especulación, el periodista aseguró que esta advertencia no había llegado de Mediaset, ya que "ha tenido libertad absoluta": "La prensa fue unánime, menos un tipo que les habla en esa mesa, que se significaba y les decía 'verán lo que va a venir'. Era la información que yo tenía y no era mía, que yo soy un veterano que habla de cosas raras".

"¿Miro solo por mi bien? ¿Por ser uno más? ¿O estoy con ustedes? Ahora dicen mucho que si 'el de los fantasmas' y tal. A veces me pregunto quiénes son los fantasmas peligrosos, cuando pudiendo ayudar al pueblo, no lo hacen. Curiosamente, el programa de fantasmas ayudó. No nos quisimos salir del jardín. Perdonen por la perorata, pero creo que puedo ayudar mucho y no voy a hacer caso del amigo. Lo que venga, lo contaré. No es por ser ególatra, pero a lo mejor podemos cambiar alguna cosa. No vine a este oficio para hacer amigos. No es por ser retador, simplemente hay cosas que me indignan", zanjaba el comunicador.