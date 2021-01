Iceta defiende a Salvador Illa ante las acusaciones de Mónica López: "No nos dijo la verdad"

Este martes, Miquel Iceta, Primer Secretari del PSC, ha realizado una conexión en directo con 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la campaña para las elecciones catalanas y el debut de Salvador Illa como candidato del PSC.

"No se si debería llamarle ya ministro territorial ¿Va a ser usted ministro?", le ha comenzado preguntando la presentadora de TVE. "Eso solo lo sabe el presidente del Gobierno. Hasta que no lo vea en el BOE no es. Todo el mundo sabe que los cambios en los gobiernos a veces tardan su tiempo, a veces se generan expectativas que luego no se cumplen... Por lo tanto, es prematuro especular al respecto", le ha respondido el político.

"Si me dice que hasta que no lo vea en el BOE... Eso significa que ha hablado con Pedro Sánchez", ha insistido la comunicadora del espacio. "No, yo lo digo porque lo publican ustedes. Yo lo leí en un diario, por eso me fui rápidamente al BOE y vi que no", ha aclarado tras reconocer que pensó que no podían haber publicado algo así sin previa confirmación.

"La verdad, lo miro con mucha tranquilidad y desde el punto de vista de que ahora está totalmente implicado en la campaña para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Por lo tanto, para mí, no forma parte de mis preocupaciones inmediatas", ha agregado. "Tiene la campaña para las catalanas en breve... Díganos una fecha sobre cuando saldremos de dudas", se ha interesado López.

"No tengo ni idea. Si lo supiera sería yo el presidente del Gobierno. En este caso, el presidente tiene muchas atribuciones, pero hay una que solo le corresponde a él, que es nombrar a sus ministros. Los demás podemos especular, pero yo no le puedo decir porque no lo sé", ha repetido Iceta muy seguro. Ante sus constantes negativas, la presentadora le ha contestado con unas irónicas carcajadas.

'La Hora de La 1'

La reacción de Mónica López

"Illa dijo en este programa que no iba a ser candidato y lo dijo el día antes de que se anunciase que lo sería. Señor Iceta, el ministro nos mintió. No me puede decir que el día antes no lo sabía", le ha reprochado López.

"Se hubiera dejado matar antes de ser él el que anunciase una cosa que cree que debería anunciar yo. Yo es que conozco mucho a Salvador Illa y se que es un hombre de una lealtad a toda prueba. Por lo tanto, yo estuve viendo esa entrevista y cuando vi esa triple negación, le entendí. Sé porque lo hacía. El no quería de ningún modo que alguien pudiera decir 'Illa está obligando a Iceta'. Lo que quería es que ese anuncio lo hiciese yo. Yo llevo mucho en política y se que a veces lo hacer mejor que en otras. Lo entendí perfectamente y sufrí con él", ha explicado el entrevistado.

La presentadora no se ha mostrado muy convencida y no se ha terminado de creer las justificaciones de Iceta. "Bueno... Pero no nos dijo la verdad", ha concluido López tras dar una palmada, que daba un tono muy sarcástico a su comentario, para, acto seguido, dar paso a la siguiente información.