El Gran Wyoming visita 'La Sexta Noche' y José Yélamo le recuerda lo que le hizo: "Una tensión que había..."

Este sábado, José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de contagios por coronavirus y la viruela del mono, el presentador dio paso a la entrevista de la noche. Esta vez, fue un ex compañero de programa de Yélamo y presentador de la cadena quien visitó el plató: El Gran Wyoming.

El presentador de 'El Intermedio' fue entrevistado por sus últimos proyectos profesionales, concretamente por 'Usted está aquí', el nuevo programa original de ATRESplayer PREMIUM que presenta junto a David Trueba y en el que analizan el pasado, el presente y el futuro de España en torno a diferentes temas que han marcado nuestra sociedad. Aunque también se aprovechó para que el comunicador se mojarse sobre la situación política actual.

Sin embargo, el momento más llamativo fue cuando el equipo del espacio recordó algunos de los tensos momentos que Wyoming había hecho vivir a Yélamo durante sus conexiones en directo. Ninguno de los dos parecía recordar las dos veces que Yélamo tuvo que intervenir en 'El Intermedio' para dar una última hora. En ambos casos, el periodista tuvo que entrar en el programa, a pesar de no formar parte del equipo, para informar de las últimas actualizaciones de dos casos de corrupción que se dieron en España: la caja B del PP y la detención de Rodrigo Rato.

"Un último detalle, Yélamo. ¿Hiela o no hiela?", le preguntaba Wyoming durante una inesperada conexión en enero de 2015. "Es que sabes que somos un programa de humor y estamos aquí pasándolo chupi", se justificaba entonces el presentador de 'El Intermedio'. "Genial. Pues, de momento, hiela, sí", reaccionaba Yélamo, visiblemente incómodo. "¿Era del guionista o era tuyo?", quiso saber el presentador de La Sexta Noche siete años después. "Podría ser mío perfectamente porque tengo ese nivel, pero igual fue el guionista. Ahora, sí me acuerdo perfectamente del momento. Pilló a todo el mundo fuera y estabas solo", recordaba Wyoming.









"Además con una tensión que había..."



Sin embargo, este no fue el único momento y volvió a repetirse un momento similar el pasado abril de 2015. Yélamo, entonces reportero de 'La Sexta Noticias', se encontraba en las puertas del despacho del exministro Rodrigo Rato. "Hoy es un día muy interesante para la historia del periodismo y tengo una pregunta que, sin duda alguna a lo mejor los españoles no se están haciendo, pero yo como gran profesional del medio sí me hago", comenzaba diciendo Wyoming siete años atrás.

"¿Le podías preguntar al señor de atrás dónde se ha comprado la chupa?", le preguntaba el cómico. En ese momento, Yélamo se giraba y comprobaba que detrás solo estaba un agente de policía. Sin embargo, aparentemente incómodo, no se mostró muy dispuesto a seguir la broma. "Bueno, no creo que se fuera a tomar muy bien mi pregunta, pero, si quieres, cuando hagamos una pausa y estemos en privado se lo puedo preguntar", respondía entonces Yélamo. "Para mí es una pregunta de gran interés. Así que luego me lo dices aunque sea en privado", insistía el presentador.

"No me acordaba de esto. Claro, me dijiste esto, me giro y veo a un Policía Nacional. Además con una tensión que había... Estaban registrando el despacho del autor del milagro económico", recordaba el conductor del espacio de laSexta. "Claro, yo estoy ahí haciendo directo y me dicen que Wyoming va a conectar conmigo", apuntaba Yéamo tras reconocer que se puso tenso en ese momento por culpa de su compañero de cadena.