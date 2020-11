Esperanza Aguirre culpa a Pablo Casado de la situación del Gobierno: "Podía haberlo evitado"

Este jueves, 'Ya es mediodía' ha realizado una conexión en directo con Esperanza Aguirre para analizar los temas más sonados de la actualidad, desde la gestión frente al coronavirus hasta los Presupuestos Generales del Estado, además de las últimas declaraciones de Gabriel Rufián. Ante esto, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a las preguntas de Sonsoles Ónega y ha opinado abiertamente, haciendo hincapié en que no entiende por qué el portavoz de ERC decide sobre los presupuestos de los madrileños.

En primer lugar, la política ha hablado sobre las medidas de prevención contra la covid-19 que se han establecido durante las navidades: "Creo que es buena cosa hacernos el test de antígenos", ha declarado tras asegurar que se deberían hacer test rápidos y masivos antes de las celebraciones.

En relación a los Presupuestos del Estado, Aguirre se ha mostrado en desacuerdo con los pactos que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez: "No entiendo que el señor Rufián sea el que diga los impuestos que tenemos que pagar los madrileños. Los madrileños pagamos muchísimo y somos más solidarios que nadie… Sucesiones y donaciones son impuestos que no tienen ningún sentido, lo han quitado varias comunidades, no solo Madrid… El impuesto de sucesión no lo quité yo, lo quitó Zapatero".

Asimismo, ha respondido a la presentadora y ha afirmado que Pablo Casado podría haber evitado el Gobierno de Coalición: "El PP de Casado podía haberlo evitado, yo lo pensé. La noche electoral, Casado debería haberle ofrecido a Sánchez el apoyo parlamentario para que no tuviera que pactar con podemitas, comunistas disfrazados de bolivarianos, ni con los que quieren acabar con España como Bildu y ERC, y que hubiera gobernado él en minoría con el apoyo del Partido Popular".

El estado de salud de su marido

Dejando a un lado lo político, Ónega también se ha interesado por el estado de salud del marido de Aguirre, quien sufrió un ictus. "Está muy bien, gracias a Dios no tiene secuelas. Le lleve al hospital y a los 15 minutos le dio el ictus allí", le ha explicado la ex presidenta del Partido Popular.