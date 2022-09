Ernesto, un soltero de 'First Dates', cuenta su truco para ahorrar en la factura de la luz: solo 9€ al mes

'First Dates' es un programa que siempre da mucho que hablar, ya que los solteros que van a encontrar el amor suelen protagonizar llamativos o divertidos momentos durante sus citas. Esto se debe a que saben que deben mostrar sus mejores cartas para intentar conquistar a la persona que tienen delante. En el caso de Ernesto, fue al programa de Cuatro para encontrar el amor a sus 81 años.

Entre todos sus talentos, Ernesto destacó uno concreto que sabía que sorprendería a Ana, su cita. El catalán destacó que había logrado pagar menos de diez euros al mes en la factura de la luz. No obstante, lo más llamativo de esto, es el truco que emplea para lograr ese objetivo a la hora de pagar la electricidad: "He ido por mi casa con dos linternas y he conseguido pagar 9€ de luz".

El soltero se mostraba muy emocionado ante la cámara a la hora de contar esta información. No obstante, se reservó ese dato y no se lo compartió a su cita. En cambio, se centró en contar a Ana su vida. Es por esto por lo que sabemos que Ernesto está jubilado y, aunque nació en Aragón, vive en Barcelona desde hace 60 años.

El soltero reconoce que estos últimos años han sido muy complicados, como consecuencia del fallecimiento de su mujer. Durante la mayor parte de su vida estuvo enamorado de la misma mujer, con la que se casó y formó una familia. Es por esto por lo que, cuando se tuvo que despedir de ella, se quedó "muero en vida" durante los dos años siguientes.









La cita de Ana y Ernesto

A pesar de ello, reconoce que logró superarlo y "empoderarse". Según cuenta, logró salir de este bache viajando solo por toda España. Durante esa etapa, intentó conocer a alguien para rehacer su vida, pero no logró encontrar a esa persona especial. Asimismo, es un hombre muy deportista, que sigue una vida sana, le encantan las infusiones y realiza ejercicio cada día en el gimnasio, lo que pareció gustar a Ana.

"Voy al gimnasio, escucho música, soy apolítico, me gusta escribir, me encanta la escultura, la pintura…", le contaba a su cita sobre su rutina. No obstante, a Ana no parecía convencerle demasiado por su edad, dado que ella asegura que suele quedar con hombres más jóvenes. De hecho, apunta que tiene pretendientes que van desde los 28 a los 60 años, pero que no les convence porque no buscan compromiso.

Finalmente, Ana se ha mostrado interesada en Ernesto cuando han empezado a hablar de la vida sana, concretamente de que los dos toman la misma infusión cada mañana: "Diente de león, salvia y melisa, no estoy cansada nunca y me ha vuelto la memoria". Es por esto por lo que ambos han querido darse una segunda cita, teniendo también en cuenta lo bien que se lo han pasado bailando Rock&Roll.