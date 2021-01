Emma García da un toque de atención a María Teresa Campos al saltarse las medidas de seguridad: "¡No toques!"

El pasado sábado, María Teresa Campos volvió a visitar el plató de Telecinco tras alejarse una temporada para calmar las últimas polémicas. No obstante, fue invitada a volver al encontrarse, de nuevo, en el centro de las miradas por su comentada entrevista con Isabel Gemio.

La presentadora eligió 'Viva la vida', programa en el que colaboran sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y su nieta, Alejandra Rubio, para regresar a la televisión y hablar de lo sucedido.

A pesar de ello, La Campos fue cuestionada por sus últimos enfrentamientos con Jorge Javier Vázquez y Gemio, lo que no le gustó y se negó a contestar. Sin embargo, dada su buena relación con los colaboradores presentes, quiso despedirse de ellos con todos su cariño al final de su intervención.

Aunque los tertulianos no llevan mascarilla, ya que se hacen test para detectar el coronavirus a diario, antes de entrar en plató, suelen mantener la distancia de seguridad entre sus asientos, como prevención y para dar ejemplo en casa. Sin embargo, La Campos se olvidó de las normas y cogió de la mano a Emma García para dedicarle unas bonitas palabras.

Acto seguido, la veterana presentadora quiso mostrar a García su admiración: "¡Te quiero!", exclamó mientras abría los brazos con la intención de abrazarla, pero la comunicadora reaccionó rápidamente y se apartó para rechazar su gesto: "No te puedo besar", le explicó.

“DILE QUE NO TOQUE A DADIE”.

Mª Teresa es una señora de 80 años, población de riesgo total, pero parece que en la tele no hay virus. Y da igual que se hayan hecho un test por la mañana. ¡Si los expertos siguen recomendando mascarilla a gente vacunada!pic.twitter.com/CRolQ7rsdY — Lázaro �� (@Eurolazaro) January 24, 2021

Campos pareció darse cuenta de lo que sucedía y comprendió la corrección de García, pero, acto seguido, se acercó a cada colaborador para despedirse de uno en uno, tocándoles el brazo: "No os toquéis, por favor", pidió la presentadora del espacio muy preocupada por lo que pudieran pensar los espectadores.

Ante sus advertencias, la entrevistada se puso la mascarilla y continuó despidiéndose de los colaboradores, haciendo caso omiso a la conductora del espacio. "¡María Teresa!", exclamó García para frenarla. Al ver que no le hacía caso, la comunicadora optó por pedir al equipo que se llevase a su invitada: "Dile que no toque a nadie, que no podemos hacer eso".

El programa más afectado por el coronavirus

Dado que es uno de los programas que más han estado afectados por la pandemia, la presentadora se toma muy enserio estas medidas. La propia Emma García tuvo que abandonar su puesto temporalmente al dar positivo por coronavirus y tener que darse de baja hasta pasar el coronavirus. En su lugar, Sandra Barneda cogió las riendas del programa.

Asimismo, esta última semana, se anunció que Diego Arrabal, habitual colaborador del formato, se encuentra hospitalizado por la covid-19: "Me sale del corazón avisaros que este virus no es broma. Lucharé hasta que no me queden fuerzas", comentó el paparazzi en sus redes sociales tras su ingreso.

"Te mandamos todo el cariño del mundo, no sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y lo que te echamos de menos. Recibe un abrazo enorme de parte de todo el equipo de 'Viva la vida' y de todos tus seguidores ¡Ánimo compañero, que lo vas a lograr!", dijo la presentadora para manda ánimos a su compañero.