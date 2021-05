Dura pérdida para Cristina Pedroche por culpa del coronavirus: "18 días luchando"

A pesar del levantamiento del estado de alarma en España desde este domingo 9 de mayo, el coronavirus, como muchos no dejan de advertir, sigue ahí. La pandemia no deja de cobrarse vidas desde el pasado 2020, y no entiende de edades ni tampoco de famosos o anónimos. Cristina Pedroche ha sido el último personaje público en experimentar de cerca cómo esta enfermedad puede golpear a una persona en visto y no visto.





Dura pérdida para Cristina Pedroche por culpa del coronavirus

Uno de los rostros más recurrentes del grupo Atresmedia ha anunciado este domingo a través de Instagram el que sin duda alguna es uno de los momentos más duros que ha tenido que afrontar en mucho tiempo: el fallecimiento de su abuela por culpa de la covid-19.

“Despedirse de alguien es muy doloroso pero hacerlo en esta situación, la verdad, es horrible. El jueves por la noche falleció mi abuela tras haber estado 18 días luchando en el hospital contra la COVID”, ha contado Pedroche en un post acompañado por una foto en la que destaca un arcoíris notorio.

La vallecana ha querido explicar el significado de la imagen que ha acompañado a sus palabras: “Esta foto es de ayer del tanatorio donde pudimos ir algunos familiares a despedirla, y claro, ella a través de este arcoíris quiso estar presente. Los abuelos y las abuelas deberían ser eternos. Y siempre lo serán si los tenemos presentes en nuestros corazones”.

Pedroche también ha querido mostrarse agradecida con quienes atendieron a su abuela en sus últimos días. “Me gustaría dar las gracias, una vez más, a todos los sanitarios por el maravilloso trabajo que están haciendo para todos. En especial, en este caso, al hospital Infanta Leonor por tratar con tanto cariño a mi abuela”, se ha sincerado.





Para terminar, la colaboradora de ‘Zapeando’ y conductora de ‘Love Island’ ha querido lanzar un mensaje de precaución a todos sus seguidores: “El virus sigue estando entre nosotros y sigue llevándose vidas cada día como la de mi abuela. Aunque se levanten algunas restricciones debemos ser responsables, debemos seguir teniendo mucho cuidado, y por supuesto cuando nos llamen, tenemos que vacunarnos, es la única manera de salir de esta”.