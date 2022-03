Desvelado el motivo de la ausencia de El Gran Wyoming en 'El Intermedio': Ya tiene sustituto

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han disparado a raíz de la llegada de la variante ómicron. Este gran número de positivos por el virus también se ha notado en la pequeña pantalla, dado que muchos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo tras haberse contagiado. Uno de los casos más sonados fue el de Risto Mejide, dado que se había contagiado por segunda vez.

Asimismo, Dani Mateo también tuvo que faltar a su cita en ‘Zapeando’ tras dar positivo, por lo que fue sustituido por Lorena Castell. Asimismo, Nuria Roca también tuvo que ausentarse tanto de 'La Roca' como de 'El Hormiguero'. Lo mismo que le sucedió a Pablo Motos por segunda vez, por lo que Roca tuvo que coger las riendas de nuevo. Esta vez, ha sido el turno de El Gran Wyoming.

La noche del lunes, los espectadores de 'El Intermedio' se sorprendían al ver que era Dani Mateo quien arrancaba el programa haciendo el habitual monólogo que hace su presentador. Para aliviar las dudas, el también presentador de 'Zapeando' explicó que Wyoming ha dado positivo en coronavirus, por lo que se ausentará en los próximos días y él será el encargado de coger el relevo.

"Estoy muy contento porque estoy viviendo el sueño de cualquier cómico, he presentado el programa de la hora de comer y ahora el de la hora de cenar. Me he convertido en el presentador gluten. Estoy en todas las comidas y a más de uno le doy dolor de estómago", comenzaba diciendo Mateo entre bromas.









"Casi todo el equipo te vamos a echar de menos"



"Nadie dijo que ser cómico fuera fácil, pero podría ser peor, podría tener a Will Smith entre el público", agregaba, haciendo referencia a la polémica que protagonizó el actor en la gala de los Oscar al dar un bofetón a Chris Rock por el desafortunado chiste que hizo sobre la alopecia de su mujer. "Pegarle a alguien por un chiste es una barbaridad", opinaba. "Aquí cuando no nos gusta un chiste, lo denunciamos a la fiscalía", señalaba.

"Estos aplausos no son míos, pero los agradezco igual", decía el presentador, para dar la bienvenida a los espectadores al "intermedio más raro". "Supongo que estáis pensando lo mismo que al ver a Toni Cantó en la oficina del Español, ‘¿cómo ha llegado este tío aquí?'", bromeaba Mateo, consciente de que la audiencia no estaría entendiendo nada. "Lo deja todo para el último momento, es vago hasta para ponerse enfermo", decía muy irónico tras confirmar que Wyoming tiene coronavirus.

Acto seguido, Mateo realizaba una conexión en directo con Wyoming, quien se encontraba en su casa. "Si te soy sincero se está mejor en casa que ahí, pero yo me debo a mi público y por amor al público estoy dispuesto a sacrificar mi existencia", confesaba el presentador tras asegurar que se encuentra bien: "Estoy de puta madre, me encuentro bien".

"Todo el equipo, bueno alguno hay que te tiene atravesado, casi todo el equipo te vamos a echar de menos. Recupérate pronto y compra toneladas de paracetamol para ti pero sobre todo para tus gatos que al no poder venir aquí seguro que les estás dando toda la chapa que normalmente nos das a nosotros", declaraba Mateo para despedir a su compañero.