David Broncano confiesa la condición que le puso a Bertín Osborne para ser invitado en 'Mi casa es la tuya'

Bertín Osborne vuelve a formar parte de la parrilla de Telecinco con 'Mi casa es la tuya'. Esta temporada cuenta con llamativos invitados y, esta semana, el presentador ha sorprendido a los espectadores a recibir en su finca a David Broncano. La entrevista con el presentador de 'La Resistencia' ya está grabada y se emitirá este sábado a partir de las 22:00 horas. De esta manera, Broncano pasará de ser el entrevistado al entrevistado, aunque, como ya se ha podido ver en el adelanto, también hará algunas preguntas comprometidas a Bertín.

Por el programa de Movistar+ han pasado reconocidos personajes de todos los ámbitos. Hace unos meses, el cantante asistió a 'La Resistencia' y, ahora, Broncano le devolverá el favor a Bertín y se intercambiarán los papales. Además, este será el gran salto del humorista a Telecinco.

El simple hecho de conceder una entrevista, ya fue toda una sorpresa por parte de Broncano, dado que no suele conceder entrevistas a ningún programa, a no ser que se mantengan en la línea del humor. Por esto mismo, ha extrañado que vaya a 'Mi casa es la tuya', donde el presentador suele ahondar en la vida privada de sus invitados.

Broncano suele proteger mucho su vida privada y nunca suele pronunciarse al respecto, a no ser que haga algún chiste con su familia o cite a su hermano sobre el escenario, del que solo se conoce que se llama Daniel y es músico, concretamente clarinetista. Al igual que intenta llevar su vida sentimental lo más escondida posible, motivo por el que suele mostrarse muy casando de los paparazzi. Sobre esta cuestión es sobre la que tiene que ver la condición que el cómico le puso a Bertín para aceptar ir a su programa.

El invitado de la semana que viene no dejará a nadie indiferente. @BertinOsborne cumplirá la promesa que tiene pendiente con David Broncano, de @LaResistencia.

La próxima semana, #MiCasaEsLaTuya en @telecincoespic.twitter.com/ef6PKlUrCr — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 19, 2022





"Dije que no quería"

El presentador de Telecinco suele contar con invitados especiales durante las entrevistas de 'Mi casa es la tuya', personajes que tienen relación con el protagonista. Sin embargo, Broncano se ha negado a que amigos y familiares suyos acudan al programa, siendo esta la condición que puso al programa para ser entrevistado por el cantante.

"Normalmente, llevan a amigos y familia del invitado, pero dije que no quería porque me daba pudor ver gente ahí hablando de mí", contaba el propio presentador en 'La Resistencia'. Como consecuencia, en sustitución de sus seres queridos, el programa ha invitado a Boris Izaguirre, Pocholo y El Sevilla.

"Echamos unos buenos ratos. Me lo pasé muy bien en la finca de Bertín, me trataron muy bien", adelantaba el humorista sobre el espacio de Mediaset. De la misma manera, ha confesado que por fin pudo conocer a la yegua que le había regalado Bertín cuando fue a visitarle al programa de Movistar+. A pesar de ello, todavía no ha querido desvelar el nombre que le ha puesto, dado que es una sorpresa que quiere mantener hasta que se emita el programa: "No voy a decir el nombre porque ponen este fin de semana el programa, me gusta crear emoción. Se me ocurrió allí, pero está bastante guapo".