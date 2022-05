Dani Mateo da un última hora sobre el estado de salud de El Gran Wyoming: "No ha habido suerte"

El pasado martes, 'El Intermedio' comenzaba con total normalidad. Sin embargo, sorprendió la ausencia de El Gran Wyoming y la presencia de Dani Mateo en su lugar. "Los más avispados ya os habréis dado cuenta de que no soy Wyoming", comenzaba diciendo el también presentador de 'Zapeando' muy irónico. "Ojo, que hay gente que nos confunde, aunque yo soy un poco más joven, no llevo tirantes y no puedo atravesar España de piso propio en piso propio", bromeaba.

A pesar de ello, parece que Wyoming no ha aparecido por su estado de salud, tal y como explicó Mateo: "Lo cierto es que ha tenido un pequeño problemilla de salud. Nada grave. Tranquilos sus fans y sus haters, no descorchéis la botella de champán todavía. Hoy, Wyoming, por obligación, tiene que descansar. O bueno, eso sería si alguna vez se hubiera cansado". No obstante, se desconocen los detalles de lo que tiene exactamente.

"La verdad es que a mí me sigue imponiendo estar aquí, presentando un programa con una trayectoria tan larga. Wyoming me ha dado una serie consejos para estar a la altura: hacer como que entiendes lo que dice Sandra, reírte de tus propios chistes y pelotear al público no falla nunca". "Pero con un público tan maravilloso no creo que me haga falta", soltaba el presentador. "De todos modos, no me gusta usar trucos baratos. Prefiero que me aplaudan por el trabajo bien hecho", agregaba.

Como consecuencia, Mateo se encargó de hacer el monólogo que habitualmente pronuncia Wyoming y dio paso a Sandra Sabatés para comenzar con el programa. A pesar de que a Mateo le sigue "imponiendo" ponerse al frente del formato de laSexta, no es la primera vez que tiene que coger el relevo.









"Hoy tampoco va a estar aquí Wyoming"



Este jueves, Wyoming seguía sin aparecer. "Ya os habréis dado cuenta, hoy tampoco va a estar aquí Wyoming, no ha habido suerte, el presentador titular de este programa sigue ligeramente pocho", contaba el comunicador, haciendo referencia a que su compañero todavía no se encontraba bien. "Os vais a tener que conformar con el suplente. ¡No pasa nada!", apunta el colaborador. "No está el Leonardo Da Vinci del humor inteligente, pero, a cambio, está el Leonardo Dantés del chiste", agregaba.

"Hay algo que te queda muy claro cuando presentas este programa, que el mundo es una porquería, con todas las letras", reflexionaba Mateo. "Hay noches que no duermo porque cuando miras como está la actualidad, dan ganas de irse a vivir a Marte. No lo hago porque su atmósfera no tiene oxígeno y no hay agua líquida. Y porque no llega el wifi y sin agua puedo vivir, pero sin TikTok no soy persona...", explicaba.

"Cada día contamos una desgracia nueva y lo sabemos: La pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación, la corrupción, el ascenso de la ultraderecha y no descartemos una invasión extraterrestre antes del verano... Hasta ahora no les hemos interesado, pero esperad a que ellos también descubran que tenemos TikTok y quieran bailar", bromeaba.