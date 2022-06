Dani Mateo frena 'Zapeando' y explica el motivo por el que nunca ha participado en 'Pasapalabra'

El presentador de 'Zapeando' en La Sexta, Dani Mateo, ha regresado al espacio de las tarde de Atresmedia en las últimas jornadas después de haber estado varios días ausente a causa de unos problemas en su garganta. En este sentido, el presentador se ha referido a otro de los programas más conocidos del grupo de comunicación al que pertenece: 'Pasapalabra', espacio presentado cada tarde de lunes a viernes por Roberto Leal en Antena 3.

'Pasapalabra' es uno de los programas de más éxito del principal canal de Atresmedia debido a sus diferentes pruebas y al ya famoso rosco final del concurso. Por su plató, cada semana, pasan algunos de los rostros más conocidos de nuestro país: actores, cantantes y también presentadores de televisión, que suelen acompañar a Roberto Leal cuando están a punto de presentar un nuevo proyecto.

Este ha sido uno de los temas de conversación que ha aparecido en la última edición de ' Zapeando ', y en ella Dani Mateo ha explicado por qué todavía no ha acudido al programa de Roberto Leal.

En la sección de Santi Alverú, el equipo de 'Zapeando' ha recuperado el momento en el que, durante su participación en 'Pasapalabra', charlaba con Roberto Leal sobre el motivo por el que este, y otros miembros de 'Zapeando' no han ido a 'Pasapalabra'. 'Dani Mateo no ha venido, ¿qué le pasa a Dani Mateo con Pasapalabra?" Preguntaba Roberto Leal.

"Vamos a hacer un llamamiento. Dani Mateo, estás invitado. Te trataremos bien. Yo he ido a 'Zapeando' muchas veces. Tú todavía no has venido por aquí y tampoco pasa nada, podemos seguir siendo amigos, pero esas cosas se quedan dentro", señalaba Roberto Leal con cierta ironía. Después, ya en el plató de 'Zapeando', Alverú le ha preguntado directamente a Dani Mateo sobre el motivo que está detrás de que no haya todavía ido a ver a Roberto Leal a 'Pasapalabra'.

¿Por qué Dani Mateo nunca ha ido a 'Pasapalabra'?

"Roberto, tío, eres muy guapo, lo primero, y además al lado de Santi destacas más. Guapísimo, simpatiquísimo, con talento a raudales, pero eres muy falso, Roberto. No me han invitado en la vida, 'never'. Llevo 20 años en televisión, nunca me han llamado para ' Paspalabra '. Nunca. Todo el mundo menos yo. Roberto, en cuanto reciba la llamada te mando a Santi otra vez para allá", ha explicado Dani Mateo, reiterando que nunca ha recibido la llamada del programa para participar en 'Pasapalabra'.

El pasado lunes, Mateo volvía a presentar el formato de La Sexta. "Equipo, os he echado tanto de menos", decía nada más comenzar el programa. "¿Qué era de mi vida sin poder hablar de esos perretes cantantes y esos chinos locos?", agregaba muy irónico. "Bienvenidos a Zapeando 2.132 hoy con lo que queda de Dani Mateo", señalaba, dejando caer que todavía no se encuentra del todo bien. "Además, a tu edad, que cuando te pones malito no sabes si es la última vez que nos vas a ver", bromeaban sus compañeros.