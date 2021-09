Dani Mateo corta a Miki Nadal en 'Zapeando' por confesar a qué político votaría: "¿Se puede ser más demagogo?"

Este martes, recordaron en 'Zapeando' un juego que llevó a cabo David Broncano en 'La Resistencia'. El presentador de Movistar+ sometió a su invitado, Eladio Carrión, a un juego en el que ponía las fotografías de personajes reconocidos y tenían que acertar si son políticos o cómicos. El programa señaló a Félix Álvarez, un actor que, actualmente, también ejerce de Portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Este momento fue recordado en laSexta, donde preguntaron a Miki Nadal sobre el político, ya que ambos son amigos tras haber trabajado juntos en 'El Informal'.

"Pero, ¿Qué foto es esa de tu amigo Felisuco? Miki, pero ¿Cómo se puso así? Si parece una quinceañera llamando al novio", comenzaba diciendo Dani Mateo, haciendo alusión a la imagen en la que se ve al político tumbado en una cama junto a dos de los premios que ha recibido por su trayectoria televisiva.

"Pues, seguramente, la idea de un fotógrafo. Ahí está con su Ondas y su premio Fotogramas", respondía Nadal, haciendo hincapié en su galardonado amigo. "Y el Ondas ¿Es por 'El Informal'? Entonces, lo tienes tú también", quiso saber Quique Peinado, lo que Nada corroboró: "También, pero bueno, son cosas grupales, que te tocan de refilón".

"Me preguntan, desde dirección, Miki. ¿Es más político o más cómico Felisuco? Tú que le conoces", le preguntaba el conductor del espacio de laSexta. "Ahora mismo, es más político", opinaba el colaborador tras aclarar que, a pesar de ello, "no da la brasa" con la política cuando salen a cenar.









"Tarjeta de demagogia"



"Él tiene muchísimo sentido del humor y también se toma muy enserio las cosas que tiene que tomarse enserio. Está allí, con Ciudadanos en Cantabria, muy bien", recordaba el cómico, aclarando lo bien que le va a su compañero. "Yo, si fuera cántabro, que no tengo esa suerte, yo votaría a Felisuco", soltaba entonces Nadal, dejando muy sorprendidos al resto de colaboradores por mojarse en política de esa manera.

"¿Se puede ser más demagogo? 'Yo, si fuera cántabro, que no tengo esa suerte'. Pero hombre...", le replicaba Mateo, recordando las palabras que acababa de decir. "Tú no sabes lo bien que se vive allí", apuntaba Nadal. "Tarjeta de demagogia", insistían los tertulianos. "¿Preferirías ser cántabro a ser aragonés?", le ponía en un compromiso Quique Peinado.

"No, no. Me gustaría ser las dos cosas", aseguraba Nadal. "No es tanta suerte, entonces", replicaba Peinado. "Es que no tengo la suerte de poder ser de los dos sitios", se justificaba el colaborador, intentando salir del lío en el que se acababa de meter. "Entonces, si pudieras elegir, ¿primero Aragón y luego Cantabria? ¿Antes del resto de autonomías?", repetía Peinado. "No, porque, a partir de ahí, ya digo España y englobo. Es una suerte ser español", intentaba arreglarlo el cómico, lo que Mateo recalcó: "Pensabas que lo ibas a dejar en alto y luego... Te ha salido el tiro por la culata".