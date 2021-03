Consuelo Ordóñez se enfrenta a Xabier Fortes en TVE: "ETA ha dejado de matar porque le han dado lo que pidió"

Consuelo Ordóñez se ha enfrentado con el presentador de La noche en 24 horas, Xabier Fortes, a cuenta del acto montado por Pedro Sánchez para escenificar la destrucción de armas de la banda terrorista ETA. Un acto patrocinado por el Gobierno del que se han desmarcado las víctimas del terrorismo, además de los partidos de oposición y los expresidentes del Gobierno, incluidos los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que declinaron la posibilidad de asistir.

Sánchez, solo en el paripé de la destrucción de armas

Pedro Sánchez se quedó solo este jueves con su performance para destruir un arsenal de armas de los terroristas. Moncloa envió, además, la consigna de evitar la presencia de símbolos nacionales. En un acto sin himno nacional ni banderas, el primero que se recuerda en el colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid) esa apisonadora de color verde caqui militar y pintada de gris para la ocasión se convirtió en el único símbolo en representación del Estado sobre las armas arrebatadas a ETA.

El presidente del Gobierno, eso sí, habló del valor de los símbolos durante su discurso: "La destrucción de armas incautadas a ETA refuerza la idea de la derrota de la banda terrorista, algo que reclaman las víctimas".

Xabier Fortes entrevista a Consuelo Ordóñez

Como era de esperar, el acto recibió una buena cobertura en aquellos medios menos críticos con la labor del gobierno de Sánchez, entre ellos TVE. En el programa La noche en 24 horas, del canal 24H de la televisión pública, Xabier Fortes entrevistó a Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995 y presidenta de una de las asociaciones que representan a las víctimas del terrorismo, Covite.

Xabier Fortes argumentó que el acto demostraba que el Estado había derrotado a la banda terrorista ETA, afirmación a la que Ordóñez respondió así:

Consuelo Ordóñez (@ConsuorF), presidenta @CovitePV:



"El Estado no ha derrotado a ETA. ETA ha dejado de matar porque le han concedido las exigencias que pidió para dejar de matar"#LaNoche24h



"El Estado no ha derrotado a ETA. ETA ha dejado de matar porque le han concedido las exigencias que pidió para dejar de matar", ha asegurado Consuelo Ordóñez. "¿Qué exigencias son? Porque los presos siguen en la cárcel", pregunta Xabier Fortes. "Pues mira, legalización de su brazo político, la primera. ¿Y los etarras que asesinaron o dejaron heridas a la mitad de las víctimas que no han tenido justicia ni sentencia? ¿Dónde están?", preguntaba la presidenta de Covite, en referencia a los más de 300 crímenes de ETA que no tienen autor conocido y no han sido juzgados.