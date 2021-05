El comentario de Esperanza Aguirre sobre Sonsoles Ónega sin saber que está en directo: "Ni harta de vino"

Este viernes, 'Ya es mediodía' ha realizado una conexión en directo con Esperanza Aguirre para analizar la situación actual, haciendo hincapié en Ceuta y el plan de vacunación. No obstante, la intervención de la expolítica no ha comenzado como esperaba y ha sido pillada por un micrófono del programa de Telecinco diciendo algo que no debía. Aguirre no sabía que ya estaba en directo cuando estaba haciendo un comentario sobre Sonsoles Ónega. Sin embargo, la presentadora ha logrado salir del paso con humor

"Yo no he visto las imágenes, pero es una cuestión que me tiene asustada, la culpa no la tiene el Gobierno español, la tiene quién ha enviado un sms a los niños marroquíes y les ha dicho que Cristiano Ronaldo iba a jugar en Ceuta, pero el Gobierno es el responsable porque ya se lo advirtieron algunos de sus ministros porque si traes a uno de sus enemigos tienes que atenerte a las consecuencias", decía la expresidenta de la Comunidad de Madrid al analizar lo que se está viviendo en Ceuta y Melilla.

Aguirre ha opinado que cree que se tendría que haber mandado un médico y que nadie viniese a España: "Yo mandé un médico para curar a Fidel Castro". Asimismo, también ha aprovechado su intervención el programa de Telecinco para hablar de su nuevo libro, 'Sin complejos'. "Cuando tú presentes un libro yo te haré el favor de exponerlo en algún sitio", le ha dicho la entrevistada a la presentadora, mostrando así su agradecimiento por promocionarlo.

Además, ha manifestado lo contenta que está al habérselo podido presentar a Mario Vargas Llosa, a quien ella define como "el mejor escritor contemporáneo en español". "Ha sido un acto que yo no podía ni soñar y encima ha venido Isabel Díaz Ayuso", ha contado, dejando claro que también le ha hecho muy feliz contar con la presencia de su amiga y actual presidenta de la Comunidad de Madrid.









"Ya estaba ella criticando"

Después de tratar todos estos temas, Ónega ha tenido que dar paso a la publicidad, por lo que ha pedido a su entrevistada que se pusiera a la sombra hasta que retomasen la conexión, ya que hacía mucho sol en la capital. Aguirre ha hecho caso a la periodista, sin embargo, se ha mostrado algo molesta porque creía que el parón publicitario de Telecinco iba a durar menos.

"No he visto nada igual que el pinchazo de Sonsoles, no te pincha ni harta de vino", se le ha escuchado decir a la ex política cuando ya habían retomado la conexión. No obstante, la entrevistada no se había dado cuenta de que ya estaba en directo, por lo que ha hablado de la presentadora sin saber que la estaba escuchando.

"¡Pero si estamos pinchando presidenta!", exclamaba Ónega desde el plató, provocando así las risas de los colaboradores. "Claro, se le ha caído el retorno Sonsoles", le justificaba la reportera de 'Ya es mediodía'. "Ya estaba ella criticando", decía la presentadora entre risas. "Pues ya no le pregunto por 'Sin complejos', le voy a preguntar por el segundo pinchazo ¿Le han puesto ya la segunda vacuna o no?", le reprochaba Ónega muy irónica para salir del paso. "No, no me han llamado", respondía Aguirre, cambiando totalmente de tema.