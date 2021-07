Una colaboradora de 'Sálvame', al límite: sin dinero en la cuenta y dispuesta a "lo que sea" en Telecinco

Hace escasos días, la audiencia de 'Sálvame' seguía impactada el programa por las declaraciones de una de las colaboradoras del formato, Chelo García Cortés. "Hago mi vida como puedo, no me voy ni de vacaciones porque no puedo", llegaba a decir publicando incluso su currículum. Además, Carlota Corredera indicaba que ella "está dispuesta a hacer lo que sea por ganar dinero".

Sin embargo, esta situación no es algo nuevo. García Cortés ya indicó en este programa que había entrado en 'Supervivientes' por dinero. Y no le fue nada mal a pesar de sus críticas a los compañeros. De hecho, también participó en "quiero dinero", donde llegó a quemar una fotografía de la que fuese su amiga íntima. A finales de octubre, Jorge Javier Vázquez le propuso meter la cabeza en una urna plagada de cucarachas por 1.000 euros y ni se lo pensó. Todos los colaboradores observaban incrédulos la escena ya que finalmente lo hizo para obtener ese dinero.









Un ejemplo que demuestra que la mítica periodista española no está pasando por su mejor momento económico pues es capaz de hacer cosas como estas con el fin de ganar dinero.

Chelo mete la cabeza en una urna llena de cucarachas mientras canta la canción de "la cucaracha" y grita auxilio.



ME AHOGOOOOOOOO #yoveosálvame#QuieroDineropic.twitter.com/CAfQukif9Y — Señorín (@Senorin_) October 23, 2020









Con el rostro completamente desencajado, Chelo García Cortés se acercaba a la urna y metía la cabeza lentamente mientras que cantaba la canción que le había impuesto el programa. Una imagen de lo más desagradable que veíamos por primera vez en el plató de Sálvame y que nos dejaba con los pelos de punta.

Según informaron en exclusiva hace unos meses en 'Lecturas', Chelo adeuda más de 1,4 millones de euros. Una cifra que ahoga a la colaboradora mucho y que le obliga a llevar a cabo extremos de este tipo tan incómodos.

Rocío Carrasco: cuánto cobra por cada programa de 'Sálvame' y su trabajo real tras las cámaras

Según publicaba La Razón, el sueldo de la madre de Rocío Flores en Telecinco es considerable, comparado con el de resto de colaboradores del programa. Carrasco percibiría entre 2.500 y 3.000 euros por cada intervención en su sección 'Hable con ella'. Por su parte, la media del resto de tertulianos del espacio oscilaría entre 1.200 y 1.500 euros, dependiendo también del caché de cada uno de ellos, y es que las circunstancias contractuales de cada uno son diferentes y, por ejemplo, no cobra lo mismo Belén Esteban que Miguel Frigenti.

Además, habría que tener en cuenta que estos serían salarios de colaboradores que están más de un día en plató, mientras que, por el momento, Carrasco solo estaría presente un día a la semana para abanderar su nueva sección de llamadas.

Precisamente esa sección se centra en las llamadas de personas que acuden al programa para contar testimonios sobre los tertulianos y colaboradores del programa. “Ahora este programa es más tuyo que de Belén Esteban”, le espetaba Jorge Javier en su estreno, a lo que la hija de la cantante respondía: “Este siempre será el programa de Belén Esteban. Aunque podría ser el de Anabel Pantoja"