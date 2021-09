Un colaborador de 'Espejo Público' arremete contra una 'okupa' de una mansión: "Quiere trabajar, ¿seguro?"

La okupación sigue estando a la orden del día y son cada vez más las personas que se han lanzado a llevar a cabo esta práctica. Uno de los últimos casos conocidos ha sido el de una familia que ha okupado una vivienda de lujo de más de mil metros cuadrados en primera línea de playa en la localidad de Mijas, en Málaga. El pasado martes, una empresa acudió al inmueble para tratar de desalojarlos pero al enterarse del fallecimiento de uno de los familiares, tomaron la decisión de posponer la desokupación.

Ha sido el programa 'Espejo Público' de Antena 3 el que ha podido hablar con una de las okupas, quien ha asegurado que lo están haciendo "por necesidad" porque no tienen medios. "Tenemos cuatro menores y estamos aquí para no estar tirados en la playa, no estamos en primera línea de playa por capricho", ha añadido.

Ha sido tras advertir que los servicios sociales tenían conocimiento de que estaban okupando la vivienda cuando uno de los colaboradores de Susanna Griso ha estallado contra la mujer para preguntarle cuántos de sus hijos estaba trabajando. La okupante ha asegurado que tan solo uno de sus nietos, de 22 años, es el único que está trabajando. "Es al único que le dan trabajo", ha detallado.





"Quiere trabajar, ¿seguro?"



El colaborador de Griso se ha quejado, alegando que las casas "no te las dan, las compras", algo que ha comparado con el trabajo, que "hay que buscarlo".

"El trabajo lo buscamos, pero no nos llaman", ha replicado la mujer. "Cuando nos llaman, vamos. Queremos trabajar, queremos trabajo. Es lo que pedimos y un bajo techo para poder pagarlo", ha asegurado.

Mucho pedir casas regaladas, pero trabajo poco o más bien nada #31AgostoESp#STOPokupaspic.twitter.com/g7qcEia7PG — Jali (@jaliroller) September 2, 2021





"La gente se pregunta si realmente quiere trabajar alguien que tiene muchas subvenciones y está en un sitio de mil metros junto a primera línea de mar", ha contradecido de nuevo el colaborador. "Quiere trabajar, ¿seguro?", ha añadido. "Claro que quiero trabajar porque somos unas personas okupando una vivienda porque no tenemos medios", ha intentado defenderse de nuevo la mujer.

La okupación, tema recurrente en 'Espejo Público'

No es la primera vez que el espacio de Antena 3, conducido por Susanna Griso, ha tratado el tema de la okupación a través de entrevistas a los protagonistas. Hace varias semanas, el programa se acercó hasta un domicilio que había sido okupado hasta tres veces y trató de hablar con uno de los responsables de esta práctica. "¿Estáis viviendo aquí? ¿Tu hermano es 'okupa'? ¿Tiene una vivienda propia?", fueron las preguntas que le hicieron al joven, quien tras unos segundos de silencio, abandonó el lugar alegando que "tenía prisa".

También a mediados de abril, el espacio de Antena 3 entrevistó a una familia de okupas que vivían en una familia de Valdemoro porque no podían hacer frente a los gastos de un alquiler.





"Ni hago daño a nadie ni molesto a nadie", se defendió uno de los okupantes después de que uno de los colaboradores le acusaran de ser "delincuentes". "Sabía que me iba a decir eso. Llámeme delincuente. Soy un delincuente conmigo mismo", añadió el joven de inmediato tras los ataques del tertuliano.