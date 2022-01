Celia Villalobos lanza su ataque más personal contra Iglesias: "Pablo, mírame de frente"

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha irrumpido en la campaña de Castilla y León a través de un acto en el que apoyaba al candidato de Unidas Podemos. Para Iglesias, la precampaña de las autonómicas se inició con una mentira "enormemente grave", haciendo referencia a la polémica protagonizada por Garzón y las macrogranjas. Además, ha opinado sobre otras cuestiones: el conflicto entre Rusia y Ucrania, Pedro Sánchez, los medios de comunicación...

Celia Villalobos ha querido responder a Pablo Iglesias, que no ha dejado indiferente a nadie con sus contundentes palabras. Villalobos ha estallado porque Iglesias ha hecho referencia directa a ella en una entrevista en Rac 1. "Bueno lo que me parece es que hay algunos que les encantaría que yo estuviera callado y no dijera mi opinión. Sí debería estar callado Aznar, Felipe González, Pepe Bono, Margallo, Celia Villalobos, Miguel Sebastián. Digamos expresidentes o exvicepresidentes del PP".





La política no ha podido reprimirse y ha respondido, en apenas unos segundos, a Iglesias. De sus palabras se ha hecho eco hasta Gabriel Rufián en su perfil oficial de Twitter. "Pablo, mírame de frente. Pablo estás mucho más guapo desde que estás en casita. ¿Y cómo están los niños? Oye, si hace falta te echo una mano para cuidártelos porque tu mujer te hace muy poquito caso. Te quiero. Ay, dios mío. Por cierto, ¿los dientes te los has arreglado no? porque estás guapísimo", decía Celia Villalobos en un tono claro de ironía.









Es probablemente la peor persona que he conocido en 6 años en el Congreso. La peor.



Y aquí simplemente lo demuestra. pic.twitter.com/UZMZ6JNapj — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 25, 2022

Esta intervención de Villalobos ha causado un auténtico terremoto en redes sociales, generando opiniones de todo tipo.

Las últimas palabras de Pablo Iglesias sobre la OTAN y Ucrania: "¿Qué tenemos que ganar los europeos?"

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el exvicepresidente del Ejecutivo se ha pronunciado también sobre este tema que mantiene en vilo a todo el mundo. A su juicio Europa no tiene "el más mínimo interés" en que haya una confrontración militar en suelo europeo con un país que tiene armas nucleares y los españoles no son tontos como cree la ministra de Defensa y saben que la OTAN es "una alianza militar para proteger los intereses de Estados Unidos".

Para el también exvicepresidente del Gobierno de España, lo que está en juego ahora es "si Europa pinta algo" en la negociación del conflicto, ya que tanto Alemania como Francia han dicho que quieren negociar.

"¿Qué tenemos que ganar los europeos con la ampliación de la OTAN hacia Ucrania?", se ha preguntado Iglesias, que ha agregado que eso no quiere decir que sea "pro ruso" pero tampoco "pro Estados Unidos" sino "pro paz".

Al respecto, ha asegurado que la mayor parte de la gente progresista de España e incluso de la conservadora quiere paz y "no se deja engañar cuando le dicen que esto es una cuestión de buenos y malos y puede haber soldados españoles que tengan que ir a morir".

Para el exsecretario general de Podemos, hablar de "guerras humanitarias" es "una tomadura de pelo".

