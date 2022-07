Carmen Porter da la última hora sobre el estado de salud de Iker Jiménez tras dar positivo: "Ha caído"

Estos últimos días se ha detectado una nueva oleada de contagios por coronavirus en nuestro país. El número de positivos ha aumentado notablemente y parece que esto se verá reflejado en la pequeña pantalla, ya que los presentadores que se contagien no podrán acudir a sus respectivos programas como prevención para evitar que enfermen el resto de compañeros. Estos últimos días Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez han sido dos de los presentadores que no han ocupado su puesto de trabajo y, ahora, parece que es ‘Cuarto Milenio’ y ‘Horizonte’ quien se verá afectado por la pandemia de nuevo.

El pasado mes de abril, fue Carmen Porter quien se vio afectada por el virus, ya que tuvo que ausentarse tanto de 'Cuarto Milenio' como de 'Horizonte' tras dar positivo en covid. "Van a verme un poco solo, aunque estoy con muy buenos amigos, como ven, porque no está Carmen, a la que mandamos un beso enorme", comunicaba Iker Jiménez desde el programa de Cuatro.

"Tengo a mis dos princesas aisladas en casa. Esto, como ven, nos ha pasado, pero estamos fuertes, estamos con ganas y pronto estará aquí Carmen para hacer un programa que es su programa, el que quiere ir un poquito más allá si es posible", aclaraba el conductor del espacio, haciendo referencia a que Porter ha tenido que confinarse en casa junto a su pequeña. "Yo, por fortuna, puedo estar aquí, Carmen no y le mando un fuerte abrazo. Lo haremos lo mejor que podamos", decía el presentador desde su cuenta oficial de Twitter. "Y, luego, el misterio de por qué yo no me he visto afectado si mi hija y mi mujer sí. No lo acabo de entender, de verdad", agregaba. No obstante, parece que esta vez el presentador no ha logrado esquivar el virus y ha sido él quien está ahora confinado en su casa, a diferencia de su mujer y su hija.









"Está bien, que no se preocupe nadie"



“Caí”, escribía el conductor del espacio de Cuatro desde su cuenta oficial de Twitter. Con este breve mensaje, todo apuntaba que el presentador había dado positivo en covid, lo que corroboró Carmen Porter la noche del jueves al aparecer presentando en solitario ‘Horizonte’. "Buenas noches y bienvenidos a 'Horizonte… Como verán, la mesa está muy solitaria. El alma máter del programa, al que llamábamos leyenda y nos reíamos y todo porque decíamos 'fíjense, no se ha contagiado en todo este tiempo de la pandemia', pues al final ha caído con el Covid", comenzaba diciendo Porter, confirmando así el contagio de su marido.

"Está bien, que no se preocupe nadie. Está en casa, cuidadito y no lo está pasando del todo mal. Parece que estas variantes dan un respiro a los enfermos. Le mandamos un beso muy fuerte", comentaba, dejando claro que se encuentra bien a pesar de estar enfermo. "Imagino que también a su alrededor, en sus casas o ustedes mismos están pasando por estas variantes. En el equipo no solo él, también tenemos convalecientes. Todo el mundo bien, no hay ninguno grave gracias a Dios. Incluso mi madre también ha caído y también le mandamos un beso muy fuerte", agregaba, haciendo referencia a que los síntomas son leves.

Sin embargo, una vez terminado el programa, la presentadora volvió a dedicar unas palabras al conductor del espacio de Cuatro. "Gracias por estar ahí. Iker, ahora mismo voy a cuidarte, no me eches mucho de menos. Espero haber cuidado bien también desde aquí tu programa. Todo el equipo te manda un saludo y te queremos", zanjaba Porter.