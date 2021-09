Carmen Lomana deja a cuadros a Carlos Latre en Espejo Público con un reproche personal: "No soy amiga vuestra"

Este jueves, tras informar de todos los sucesos de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en la pandemia por coronavirus, Susanna Griso ha dado paso al espacio dedicado a la crónica social en 'Espejo Público'. En esta sección, Diego Revuelta coge las riendas y, en esta ocasión, ha contado con Carmen Lomana como colaboradora. Además, han contado con la visita de Carlos Latre en el plató, quien asistía para promocionar su último espectáculo, 'Golfus de Roma'.

En primer lugar, el presentador ha informado que su obra consiste en una comedia "de enredo y un musical con seis premios Tony". "Comedia pura y dura. Un clásico del año 62 que luego hizo Nathan Lane en Broadway. Y que luego hizo Javier Gurruchaga en España y que, ahora, hemos convertido en un circo para ser un poco esas compañías que van a hacer reír", comenzaba explicando el invitado.

"Con tres carretas que forman esas tres casas de la calle de Roma, donde pasa toda la acción, y que está llena de luz, de color, de payasos... Es un mundo muy onírico, muy divertido, en el que toda la familia es bienvenida porque se lo pasan muy bien", agregaba el actor. "¡Qué bueno! Yo no me lo pierdo", exclamaba Lomana, asegurando que iría a ver la obra de Latre.

Tras escuchar de que trata la actuación, Susanna Griso ha asegurado que va a ir a verla: "Pues no se me ocurre mejor espectáculo para esta época, post pandemia, para reírnos, disfrutar, y que, además, coincide con una recuperación de aforos en los teatros de Madrid. Así que más suerte no puedes tener en el estreno". "Ahora, más que nunca, risas, diversión y prudencia. Tenemos que volver al teatro con toda la prudencia del mundo para recuperar sensaciones", corroboraba Latre.









"Pues a mí no me has invitado"

"Vamos a ir a verte, eh", aseguraba la conductora del espacio de Antena 3. "Os lo vais a pasar genial", se lo recomendaba el entrevistado". "Ya está rodando desde el 9 se septiembre en el Teatro de La Latina y, me encante que sea en ese teatro", opinaba por su parte Revuelta.

"A mí también. Van a ser cinco funciones, con cinco públicos en pie al final", contaba Latre, muy emocionado por el estreno. "Pero hoy es una prueba clave, eh Carlos", le advertía el comunicador. "Porque es la premire y hay amigos. Y los amigos a veces pueden ser también... Yo creo, que más críticos", le explicaba Revuelta al cómico, dejando caer que debe estar preparado para las críticas de sus seres queridos.

"Pero vienen amigos buenos y se lo van a pasar muy bien", opinaba el entrevistado, haciendo caso omiso de las palabras de Revuelta. Ha sido entonces cuando Carmen Lomana ha hecho un comentario que ha dejado completamente descolocado al cómico. "Pues a mí no me has invitado", ha dicho de pronto la colaboradora.

"Así que no soy amiga vuestra", soltaba Lomana, dejando caer que Latre no la consideraba buena amiga al no haber recibido su invitación para la premiere. Ante este comentario, los colaboradores presentes han estallado en carcajadas, mientras que el cómico parecía estar descolocado sin saber que contestar. "No, mi amor. Es que no es producción mía. Cariño...", decía entonces Latre, asegurando que la habría invitado, pero que ha sido la productora quien se ha encargado de las invitaciones.