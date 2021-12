Carlota Corredera se rompe en 'Sálvame' al contar el problema de salud por el que no puede tener hijos

María José Campanario y Jesulín de Ubrique la noticia del año. Hace unos días, la pareja confirmó que estaban esperando un hijo. Esta noticia descolocó a los espectadores, dado que nadie se esperaba que ampliaran la familia al tener hijos mayores y ya una avanzada edad. Sin embargo, el matrimonio se encuentra muy feliz con lo sucedido. Desde entonces, este comunicado ha acaparado todos los programas de Telecinco como 'El programa de Ana Rosa', 'Sálvame' o 'Ya son las ocho'.

El programa presentado por Carlota Corredera ha vuelto a dedicar gran parte del espacio a este noticia. A raíz de esto, la conductora del espacio de Telecinco ha mostrado un gran interés y ha preguntado a sus compañeros si se plantean tener otro hijo a pesar de ya tener y superar los 40 años. Asimismo, aprovechó para dar un discurso a favor de todas esas mujeres que se convierten en madres mayores, a ojos de la sociedad.

"Este país penaliza ser madre laboralmente, cuando deje de penalizar ser madre empezaremos a tener hijos antes, el reloj biológico no está equiparado al reloj social, claro que las mujeres no queremos tener que esperar para ser madres, pero en ocasiones no tenemos otra opción", comenzaba diciendo la presentadora, dado que ella tuvo a su hija con 42 años, al igual que Campanario.

Asimismo, sorprendía a sus compañeros con una confesión personal al asegurar que no podría volver a ser madre: "Mi ginecóloga me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud. Yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo", explicaba, visiblemente afectada





"La salud es lo primero"



"La salud es lo primero. Ojalá hubiera sido madre antes para haber tenido más, pero no puedo ser porque no conocí al que hoy es mi marido hasta los 37 años", contaba tras declarar que cada mujer es diferente, poniendo sobre la mesa el caso de Ana Rosa Quintana, quien tuvo un buen embarazo con más de 40 años.

Entonces, Belén Esteban y Kiko Hernández aseguraron que ellos no tenían pensado ampliar su familia. En el caso del colaborador fue un 'no' rotundo, dado que ya tiene dos hijas. En cambio, la Princesa del Pueblo no quería, pero se lo planteaba por su marido, quien tiene 37 años: "Yo tengo ya una edad y tengo una enfermedad, que es la diabetes, si viene bienvenido sea, pero a veces pienso que sí y a veces pienso que no, a veces pienso en la posibilidad de tener otro hijo por Miguel". "Tener ahora más hijos supondría quitarle tiempo a las dos personas que ya están conmigo", decía por su parte Hernández.

Asimismo, Kiko Matamoros afirmó que él quiere volver a ser padre, a pesar de que ya es abuelo, y que ya se lo está planteando. "Estoy pensando en ello", afirmaba el colaborador. "Quiero volver a ser padre porque, además, me hace mucha ilusión. Me gustaría que el día que yo no esté, me gustaría que Marta tuviese a su lado algo común para los dos, que sea más importante que algo material", confesaba muy emocionado. "Me encantan los niños… Ellos son mi felicidad", agregaba.









Problema de salud de Carlota Corredera

Tal y como contó la presentadora, siempre ha tenido problemas con la comida. Tanto que a los 8 años hizo su primera dieta. Es por esto por lo que ha subido y bajado de peso en tantas ocasiones. No obstante, la comunicadora de Telecinco también sufre síndrome de Hashimoto. Esta dolencia consiste en una inflamación de la izquierdo de la glándula tiroidea, lo que da sentido a su estado de salud. Se trata de una especie de hipotiroidismo crónico y autoinmune.

Ninguno de los médicos a los que ha ido ha conseguido explicarle el motivo de su enfermedad. No obstante, coinciden en que creen que se debe al haber seguido tantas dietas desde pequeña y al haber subido y bajado de peso en tantas ocasiones, dado que son cambios que afectan directamente a la tiroides.

Por otro lado, cuando era muy joven, le detectaron un teratoma, un tumor benigno, en su primera revisión ginecológica. "Me lo extirparon junto con medio ovario derecho en una operación que nunca olvidaré. tenía mucho frío y miedo en el quirófano", explicó la conductora del espacio de Telecinco.

En 2018, volvió a pasar por quirófano. Durante una revisión rutinaria, el médico descubrió que Carlota tenía un quiste en el peritoneo, de unos 11 centímetros. Tuvieron que extirpárselo a través de laparoscopia, por lo que se ausentó durante varios días de 'Sálvame'. “La anatomía patológica dice que el quiste es benigno”, contó, aunque le recomendaron librarse de él.

“A raíz de este quiste, de los cambios que podemos tener en nuestro cuerpo, es verdad que tenía cierta barriguita, he tenido que leer muchas cosas en las redes, no he estado embarazada, no lo estoy, y ya está bien de presionar tanto a las mujeres si tenemos o no hijos. Dejemos de preguntar a las mujeres que tienen hijos si van a tener más o si no tienen, si van a tenerlos, basta ya”, sentenció a raíz de esto.