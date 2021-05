Carlos Sobera corta 'El precio justo' y lanza un dardo en directo a Roberto Leal: "En este programa..."

Carlos Sobera, presentador de 'El Precio Justo', ha protagonizado este miércoles un peculiar momento en el concurso de Telecinco, después de hacer una puntualización que muchos han interpretado como una indirecta a su principal competidor, 'Pasapalabra', presentado cada tarde por Roberto Leal en Antena 3.

En este sentido, el presentador vasco ha querido marcar distancias sobre una polémica que está asolando estas últimas semanas a formatos similares y aunque no ha hecho referencia a ningún programa en particular, muchos se lo han tomado como una clara indirecta. Todo ha sucedido cuando se estaba debatiendo sobre el precio del escaparate final para uno de los concursantes. "¿Quieres que 20.000 euros sea tu precio final para el escaparate?", preguntó Sobera al concursante que había llegado a la final. Tras confirmar esa cuantía para la prueba final, el presentador confirmó la apuesta final. "Subimos 20.000 euros como precio de José Luis y colocamos esa cifra en el termómetro".





"Recordemos que tienes un margen de 2.000 euros. Esto quiere decir que si el precio del escaparate está entre 20.000 y 22.000 euros, incluido 22.000, es tuyo. Pero si te has pasado, te has pasado". En esta dirección Sobera señaló que si el precio era el justo no solo se llevaría el escaparate entero, también el bote acumulado que en esta semana había arrancado en 22.000 euros.

El mensaje de Carlos Sobera a 'Pasapalabra'

En este momento se ha producido la frase de Sobera que han generado todo el revuelo, ya que para eliminar cualquier tipo de sospecha respecto al precio del escaparate final ha mostrado el sobre. "Voy sacando ya el sobre, ya saben que la cifra definitiva aparece arriba, pero, como nos gustan las garantías absolutas de credibilidad en el programa, yo tengo aquí la cifra escrita, en este sobre", también ha señalado que en 'El precio justo' somos "garantistas".









En este sentido, el concurso de Telecinco siempre ha querido dejar claro el contenido de los sobres que acompañan a Carlos Sobera, a la hora de ratificar los precios de los productos que pone en juego en 'El precio justo'. Mientras tanto, los ojos críticos se han centrado estas semanas en 'Pasapalabra', debido a las acusaciones de poca transparencia que tiene el programa a la hora de otorgar los 'sobres' que contienen roscos finales.

En este sentido, durante este primer año de emisiones el programa de Antena 3 no ha explicado cómo ejecuta ese reparto y si hay algún tipo de criterio detrás, lo que ha provocado mucho debate entre la audiencia más fiel del programa.