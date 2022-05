Carlos Sobera confiesa su mayor temor y se queja de la reacción de su mujer: "Lo paso mal"

Carlos Sobera volvió a formar parte de la parrilla de Mediaset, pero, esta vez, como invitado. El presentador de 'First Dates' fue a 'Los miedos de…', un nuevo docurreality de Cuatro protagonizado por diferentes rostros famosos. Cada entrega cuenta con un popular personaje como invitado, quienes se enfrentan a su mayor miedo. En el caso del comunicador, tuvo que hacer frente a su miedo por las turbulencias de los aviones.

"El miedo que tengo son las turbulencias", comenzaba confesando el presentador de Cuatro. "Cada vez que me subo en un avión y hay turbulencias, pienso que el avión se va a caer y yo con él", explicaba. "Mi cuerpo siempre reacciona de la misma manera: me contraigo y me entra un sudor frío tremendo, me agarro a los antebrazos del sillón y le cojo la mano a mi mujer si está al lado. Luego, me sale un sudor frío tremendo de pánico", confesaba.

Sobera estuvo acompañado en todo momento de Patricia Santamarina, su mujer. "En tu caso concreto, es que no vives tu miedo en silencio. Infundes tu miedo en los demás y quieres que los demás suframos lo mismos que tú porque si no somos unos insolidarios", le reprochaba ella, recordando cuando se pone con su entorno cuando vive un momento de pánico.









"No me gusta nada que se ría cuando me pasan estas cosas"

"No me gusta nada que se ría cuando me pasan estas cosas y yo sufro, lo paso mal. Entonces, le digo que es una insolidaria", se sincera el presentador de Cuatro, haciendo referencia a que le molesta que su mujer no sea empática con él cuando lo pasa tan mal en los aviones. "Espero que estés conmigo, cariño, y no contra mí en esto", le pedía a su mujer. "De todas maneras, admito que no hay nadie como ella para entenderme, calmarme y cuidarme cuando sufro estos ataques de pánico", reconoce Sobera.

Para superar su miedo, la primera prueba de Sobera fue ir al Parque Warner para subirse a las atracciones. "Tu les has explicado que yo no me pienso subir a nada ¿No?", preguntaba a Patricia, lo que ella negó. "De verdad te digo Patri, esto es una liada", se lamentaba con cara de terror. "No necesito hacer un looping en el cielo y ponerme boca abajo. De ninguna de las maneras", se quejaba.

Aunque se enfrentó a su miedo y se montó en las atracciones, el comunicador sufrió un verdadero ataque de pánico, con caras desencajadas y gritos angustiosos, mientras pedía bajar. No obstante, finalmente, se fue del parque de atracciones superando su gran miedo.