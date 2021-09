Carlos Latre se sincera en La Sexta y define a José Luis Martínez-Almeida tras imitarle: "Lo es"

Carlos Latre es conocido por sus llamativas imitaciones. Además de su obra de teatro y su papel como jurado en 'Tu cara me suena', muestra su talento como colaborador esporádico de 'El Hormiguero', donde suele asistir para imitar a concretos personajes que se encuentran acaparando la actualidad o la propia entrevista del programa de las hormigas.

Asimismo, también suele visitar diferentes espacios para ser entrevistado. El humorista fue el invitado del estreno de la nueva temporada de 'La Sexta Noche' con José Yélamo al frente, quien fue elegido para sustituir a Iñaki López durante su nueva aventura al frente de 'Más vale tarde' junto a Cristina Pardo.

El presentador de laSexta dio paso a un vídeo recopilatorio con los mejores momentos del cómico, haciendo hincapié en sus imitaciones políticas. Entre ellas, destacó cuando se puso en la piel del alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez- Almeida. Durante la entrevista de Pablo Motos al edil del PP en el programa de Antena 3, Latre salió a plató para sentarse junto al político mientras le imitaba. Como consecuencia, el humorista se llevó una enorme ovación del público por su gran imitación a Almeida.

"Es buenísimo que el alcalde esté ahí", recordaba Latre mientras veía las imágenes. “Creo que el alcalde es un tipo muy listo, un tipo muy empático y también muy simpático”, opinaba entonces el entrevistado de 'La Sexta Noche' sobre Almeida, ya que le pareció admirable la reacción del político ante la imitación de la que todos se reían.









"Yo intento reflejar lo que veo"

Por este motivo, Latre también alabó el sentido del humor del alcalde de la capital, diferenciándole así del resto de políticos a los que ha imitado. "Mucho mejor les iría a todos los políticos si todos aceptaran sus imitaciones y si tuvieran un poquito más de sentido del humor", declaraba entonces el humorista, dejando caer que algunos políticos se han tomado mal sus bromas. "En este caso fue maravilloso. A ver si no vuelve Filomena, esperemos que no", reconocía Latre.

"Tú puedes hacer mucho daño con una imitación y puedes ser muy cruel. Pero en mi caso no ha sido necesario nunca y no me sale. Yo intento reflejar lo que veo. ¿Qué es lo peor que puedes sacar del alcalde? ¿Qué es bajito? Pues yo creo que no pasa nada", reconocía el entrevistado, dejando claro que su última intención es ser cruel con los personajes que interpreta.

Por otro lado, reconoció que hay políticos que todavía se le resisten y a los que le cuesta mucho imitar. Entre ellos, Latre destaca a Albert Rivera y reconoce que "es muy complicado". "O hacer de Ayuso. Leonor Lavado lo ha clavado. Todo esto depende de tu propia garganta", explicaba el cómico, dejando claro que no siempre es posible imitar a todo personaje, ya que no solo depende del talento propio para ello.