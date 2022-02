Blanca Portillo explica por qué ha rechazado ir a 'El Hormiguero': "Pablo Motos se ha cabreado"

La noche del lunes, David Broncano volvió a formar parte de la parrilla de Movistar+ al estar al frente de 'La Resistencia'. Esta vez, el presentador recibió a Blanca Portillo como invitada, una de las actrices españolas más reconocidas. Era la primera vez que la intérprete pisaba el teatro del programa, por lo que estaba muy emocionada y así lo hizo saber nada más entrar: "¡Estoy harta de verlo en casa y ahora estoy aquí! Es que es muy fuerte".

Como consecuencia, la actriz quiso compartir el motivo por el que no suele ir a los programas de televisión. A raíz de esto, hizo mención a 'El Hormiguero', programa con el que Broncano siempre se ha mostrado muy competitivo y ha sido el objeto de muchas de sus bromas. "Es que soy súper vergonzosa. ¿Tú sabes que yo nunca he ido a 'El hormiguero'?", soltaba entonces la actriz tras asegurar que se estaba "metiendo en un jardín".

"Cuando Pablo Motos me había invitado alguna vez, me ha dado vergüenza, y yo creo que ahora se ha cabreado conmigo", confesaba Portillo al comunicador. Ante la sorpresa de Broncano, la actriz compartió su teoría, por la que cree que Motos no ha vuelto a invitarla a pasar el rato junto a Trancas y Barrancas: "Yo creo que ya nunca más me ha querido llevar. [...] Debe pensar: 'Ah, esta no quiere venir', y, en realidad, es porque me da una vergüenza que me muero".

Una vez explicada la razón por la que suele evitar ir a los platós para ser entrevistada, siendo esta que, simplemente, es muy "vergonzosa", desveló su admiración por un miembro del equipo de 'La Resistencia'. "Es que a mí me gustas muchísimo. Yo sé que tú eres un hombre casado, que tienes hijos; yo soy una mujer mayor", confesaba la actriz a Jorge Ponce.









La actriz se declaró a Jorge Ponce

Asimismo, Portillo le aseguró que si ella "tuviera menos edad" y si él "no hubiera sido un hombre casado", le habría "declarado su interés": "Te lo digo así y, por otro lado, me pareces un tipo graciosísimo, inteligente, divertido... Para llevártelo a casa. A mí me has ganado el corazón". "Yo no estoy acostumbrado a que me digan cosas bonitas, Blanca", reaccionaba Ponce.

Es por esto por lo que la actriz fue una de las pocas invitadas que hizo un regalo personal al colaborador y le entregó "la llave de su corazón". Ante esto, los espectadores comenzaron a gritar revolucionados "¡Que se besen!". "Jorge, muy poca gente te ha traído cosas, eh", puntualizaba el presentador. En un principio, Ponce no supo qué hacer por las medidas sanitarias, pero pidió permiso a la dirección.

"Un besito no hace daño a nadie", le animaba el conductor del espacio. "Pero el antígenos, las cosas...", decía el colaborador muy confuso. "Pero, venga, si te has hecho el antígenos hace un rato", señalaba Grison. "¿Tú estás bien? Yo también", aseguraba la actriz, dejando claro que ambos habían dado negativo en el test de antígenos. Finalmente, Ponce le demostró su agradecimiento con un beso.