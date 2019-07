Así es la prohibición de Netflix a sus nuevas series después del estreno de 'Stranger Things' 3

Netflix es líder de las plataformas de 'streaming' en mostrar tabaco en las series y las películas originales. Las producciones de la cadena de televisión de pago han realizado 866 representaciones de cigarrillos del total de las 1.209 presencias en la temporada 2016/2017, según un estudio de 'Truth initiative'. 787 se encuentran solo en tres series: 'Unbreakable Kimmy Schmidt' (292), 'Stranger things' (262) y 'Orange is the new black' (233).

Las críticas cifras han hecho reflexionar a Netflix, que ha tomado una decisión tajante para que la costumbre de fumar quede en el pasado del mundo seriéfilo y el cinéfilo, al menos en gran parte: "Fumar es perjudicial y mostrarlo de forma positiva en pantalla puede influir negativamente a los jóvenes".

Las producciones originales de la plataforma de vídeo bajo demanda destinadas a menores de 14 años en las series y de 13 en las películas estarán libres de humo y cigarrillos electrónicos, "a excepción de los casos que sean necesarios por razones históricas y por exactitud respecto a los hechos que narren". A finales de 2019, incluirá información sobre el tabaco en las calificaciones sobre la edad para que los usuarios estén informados y puedan decidir qué ver.

'Truth initiative' tuvo en cuenta como representación cualquier tipo de presencia de cigarrillos: en un cenicero, en paquetes en las estanterías de una tienda... El 54% eran pitillos en la mano y en la boca de un personaje.

Si nos fijamos en el caso de las tres series líderes en la muestra, observamos que la presencia de tabaco ha aumentado considerablemente. En 'Orange is the new black' han pasado de 45 a 233 y en 'Unbreakable Kimmy Schmidt', de 9 a 292.