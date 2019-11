Así fue el primer casting de Monica Carrillo en Antena 3... hace más de 10 años: "Pueden reírse"

Mónica Carrillo ya es uno de los rostros más reconocibles entre los televidentes españoles. Lleva años presentando junto con Matías Prats los informativos de Antena 3. Labor que, sin embargo, no fue su primer trabajo en televisión. Su carrera comenzó en el ente público, en los informativos y de ahí, hace exactamente 13 años, pasó a fichar por el canal del hoy grupo Atresmedia.

Con motivo del 'Día Mundial de la Televisión', Carrillo ha querido compartir con sus seguidores en redes unas curiosas y desconocidas imágenes sobre su pasado, en el que muestra cómo fue su prueba de cámara para un programa de la cadena.

Hace 13 años trabajaba en informativos de TVE. Un día me llamaron para una prueba de cámara para un programa. Al mes siguiente me incorporé a @A3Noticias

No había vuelto a ver aquel casting que me abrió las puertas de A3 #DíaMundialDeLaTelevisión

Pasen y vean.Pueden reírse. 😂

"Hace 13 años trabajaba en informativos de TVE. Un día me llamaron para una prueba de cámara para un programa. Al mes siguiente me incorporé a @A3Noticias. No había vuelto a ver aquel casting que me abrió las puertas de A3 #DíaMundialDeLaTelevisión Pasen y vean. Pueden reírse", ha escrito Carrillo en Twitter. Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar.

"Sigues siendo tan encantadora y buena profesional como entonces. En casa, somos muy fans de tu trabajo", ha comentado un usuario. "Llevas camino de convertirte en la nueva Jordi Hurtado... ¿¿¿¿Dices que han pasado 13 años???? No te creo, estás igual de guapa", ha sido la respuesta de otro. "Cuánto ha pasado desde entonces.... ¡Y qué bien te sentaba entonces la cámara y hoy todavía más! ¡Enhorabuena!", ha sido un mensaje afectuoso más, entre los muchos recibidos por Carrillo.