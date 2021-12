Arturo Valls desvela, cuatro meses después, el motivo de su salida de 'Ahora Caigo': “Fue mi decisión”

El presentador de televisión, Arturo Valls, se ha sincerado sobre su salida del concurso 'Ahora Caigo' cuatro meses después y ha comentado los motivos que le llevaron a abandonar el longevo programa de Antena 3. El humorista ha zanjado semanas de rumores a la vez que ha hecho repaso del momento de su carrera en el que comenzó a presentar el programa y cómo le ha ayudado en su vida desde 2011 hasta este 2021.

Lo hacía Valls en una entrevista para VerTele en la que también ha comentado cómo ha cambiado su vida a nivel personal desde que no es el rostro de 'Ahora Caigo'. Algo que, según asegura el cómico, ha comentado incluso con su compañero de cadena, Manel Fuentes. Por último, el comunicados ha querido arrojar luz sobre la posible fecha del regreso de 'Mask Singer'. Y es que, aunque no hay una cita en el calendario fijada, Valls desliza que en febrero o marzo podrían comenzar las grabaciones.









Arturo Valls y el motivo de su salida de '¡Ahora Caigo!'



Ante de quién fue la idea de ponerle fin a una relación de 10 años entre el humorista y el programa, Valls es muy tajante: “Sí, la decisión fue mía”. Según comenta el presentador, en Antena 3 “hubiesen estado encantados de que hubiese seguido”. De hecho, el comunicador mantiene que la idea de la cadena era que “siguiera el programa, pero entre los dos vimos que era el momento de dejarlo ahí arriba y lo entendieron muy bien”, asegura.

Además, ha comentado cómo ha cambiado su vida personal ahora que no aparece cada tarde en las pantallas de la cadena de Atresmedia, algo que comentaba incluso con su compañero y presentador de 'Tu cara me suena', Manel Fuentes. “Eso es lo que más me gusta ahora, que no veo las audiencias”, confiesa el cómico, que en estos días estrena una nueva serie para HBO Max junto a Carlos Areces. “El otro día hablaba con Manel y me decía: "Ayer hicimos un nosecuantos". Pero yo ya no las miro. Eso es una dictadura”, concluye Valls sobre el famoso share o cuota de pantalla con el que se miden las audiencias en televisión.









Valls sobre 'Ahora Caigo': “Era una etapa que ya estaba hecha”



Pero, más allá de que fuese idea del propio presentador dar carpetazo a su etapa en 'Ahora Caigo', Arturo Valls ha querido comentar también su opinión sobre la década que ha pasado en el concurso y cómo afectó a su vida en los primeros años. “Fueron 10 años de un programa que me dio muchas alegrías laborales, sobre todo a nivel de tranquilidad, porque en 2011 aún estaba muy presente la crisis de 2008”.

“La experiencia fue una maravilla, pero era una etapa que entendía que estaba ya hecha”, comenta el humorista, que comenzó su carrera en 'Caiga quien caiga'. “Me apetecía cambiar de registro y hacer otras cosas, aunque también me dio pena porque mucha gente se quedó huérfana por las tardes. Es algo que aún me siguen diciendo, lo bien que se lo pasaba la gente por las tardes, que es el mejor piropo que te pueden dar”, concluye.