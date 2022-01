Arturo Valls destapa el accidente más grave que sufrió un concursante en 'Ahora Caigo': "No estaba previsto"

El nombre de Arturo Valls está ligado a varios espacios televisivos. Desde la mítica serie de Telecinco 'Camera Café' al show 'Mask Singer' de Antena 3, el presentador ha pasado por algunos de los espacios más míticos y recordados de la televisión privada en nuestro país. En ese currículum, uno de los espacios que se recuerdan con más cariño es el del concurso 'Ahora Caigo'.

El pasado verano, el espacio las trampillas desaparecía de la parrilla de la cadena de Atresmedia después de muchas temporadas siendo referencia de las tardes de Antena 3. Desde su inicio, Arturo Valls estuvo presente en el proyecto, por lo que siempre que ha tenido la oportunidad ha querido mostrar su cariño al programa. La última vez fue el pasado 23 de diciembre, cuando publicó en sus redes sociales una imagen del plató de 'Ahora Caigo' desmontado casi al completo. "He sido muy feliz en este sitio. Aquí me han dejado hacer el ganso, mucho. Con total libertad, lo más valioso que existe en este medio. Gracias a todos por estos 10 años! Viva Ahora caigo!"





Este mensaje se une a la emocionada despedida que lanzó al programa tras confirmarse su desaparición, el pasado mes de junio: "Ya es oficial, se acaban 10 años de 'Ahora Caigo'. Como os podéis imaginar lo he pasado realmente mal, un aburrimiento, un suplicio. Menos mal que he tenido al mejor equipo que se puede tener, talento y cariño a partes iguales. Gracias por la comprensión. Os voy a echar mucho de menos!"

Durante estos diez años, el programa ha estado marcado por momentos de todo tipo, pero en las últimas jornadas Arturo Valls se ha referido a una de esas anécdotas que marcan el devenir de un programa y que siempre es recordada por las personas que forman parte de él desde un principio. Fue en 'El Hormiguero' donde Arturo Valls explicó cómo fue la vez en la que se equivocaron de botón y abrieron una trampilla equivocada.

La anécdota de Arturo Valls en 'Ahora Caigo'

"¿Hubo alguna vez un problema con la gente que se caía por las trampillas?", quiso saber Motos. "Ahora se puede contar...", reaccionaba el entrevistado entre risas. "Al principio sí que hubo porque no las controlábamos mucho. Luego tomamos medidas eligiendo gente que no fuera sedentaria, que físicamente estuviera bien, el peso. Pero las primeras semanas sí pasaron cosas", confesaba.

"Hubo un día que un concursante que debía caer me estaba mirando de frente y, por detrás, se escuchó un golpe muy fuerte porque se había caído un oponente para el que no estaba previsto que se abriera la trampilla", recordaba, entre risas. "Se lesionó el ligamento cruzado... Ya luego aprendimos a manejar los botones correctamente", reconocía. "Apretabais el botón bueno, no el del inocente", apuntaba Motos.