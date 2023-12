El arquitecto de la casa de Penélope Cruz y Javier Bardem en Madrid se despacha: "Lo pasé muy mal"

Joaquín Torres es conocido como el arquitecto de los famosos. Sus apariciones en televisión, además, le han convertido a él mismo en un personaje relevante. Y ha sido su última entrevista en el programa Col·lapse de TV3 la que más ha dado de qué hablar. Torres fue el arquitecto encargado de remodelar la casa de Madrid de una de las parejas más famosas de nuestro cine: Javier Bardem y Penélope Cruz. La experiencia fue "terrible".

Una reforma que no pudo terminar

Torres ha contado cómo la oscarizada pareja quería trabajar en su villa prefabricada de San Agustín de Guadalix, en la urbanización de Valdelagua de Madrid. Esta exclusiva zona es el lugar donde los actores decidieron tener su casa y donde Joaquín empezó a trabajar mano a mano con ellos para poder brindarles la mejor experiencia posible. Algo que no terminó de cuajar.

?? @JoaquinTorres_V: “A mi em trucava Penélope Cruz a les 5 de la matinada per demanar-me què feia. Cony, dormir. Ja no vull tractar amb els famosos directament”

?? https://t.co/1b4Ixdjzshpic.twitter.com/pOfTAy8q9e — 3Cat (@som3cat) December 9, 2023





"No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes", aseguraba Joaquín Torres en la entrevista que dio a TV3. "Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa", es la crítica que ha llegado a proferir contra Bardem y Cruz, de los que no guarda un buen recuerdo. Y es que la cosa no queda ahí.

Según el relato que ha proporcionado Joaquín Torres, las medidas de seguridad que tanto Penélope como Javier querían tomar, le parecían exageradas. "Había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles", ha explicado con todo lujo de detalles, tras lo que ha querido dar una clara opinión: "No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado", añadía el afamado arquitecto.

Las decisiones cambiantes de Penélope Cruz y de Javier Bardem

El recuerdo que guarda el arquitecto sobre el trabajo en la reforma de la casa de los actores no es bueno. Él mismo ha llegado a calificar las visitas de obra como "terribles". Una circunstancia que tenía que aguantar cada vez que o bien Penélope Cruz o Javier Bardem querían ir sobre el terreno a ver cómo iba la reforma de la casa.

"Habían escogido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa", explicaba el arquitecto. Una madera que tenía un "tono blanco, mate, roto", elección hecha por los mismos actores.

Pues a pesar de ello, tal y como cuenta Torres, los actores españoles decidieron cambiarlo todo: "Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que el tono era el que habían elegido", se excusó en ese momento Joaquín. "Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra", se quejaba en el trascurso de su entrevista en TV3.

Las llamadas de Penélope Cruz a las 5 de la mañana

Imagine que está durmiendo. Imagine que el teléfono suena a las cinco de la mañana y es una persona que no conoce. En realidad sí, la ha visto cientos de veces en televisión o en el cine. Penélope Cruz llama a su teléfono... de madrugada. Esta es la increíble experiencia que tenía que vivir Joaquín Torres según su propio relato:

"A mí me llamaba Penélope Cruz a las 5 de la mañana para preguntarme que qué hacía", una circunstancia sobre la que se ha expresado con vehemencia: "C*ño, dormir", finalmente ha decidido dar un vuelco a su carrera: "Ya no quiero tratar con los famosos directamente", ha expresado.

Joaquín Torres se ha mostrado muy duro con los dos actores, precisamente por esta supuesta alteración de sus horarios profesionales: "Se creen que tienen el derecho, que te están haciendo un favor", se quejaba en TV3.

Finalmente, ha querido resumir su experiencia: "Con ellos lo pasé realmente muy mal", se lamentaba. "Fui yo el que decidí no terminarles la casa. Fue una pareja muy complicada", ha sentenciado el conocido como arquitecto de los famosos. "No porque fueran exigentes, que lo son todos los clientes, sino porque me responsabilizaron a mí de lo que salía en la prensa sobre ellos, de chivarme", se ha lamentado.