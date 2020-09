Antena 3 se disculpa con el padre de Ignacio Echeverría, el "héroe del monopatín" de Londres

Estados Unidos se está viendo sumido en un caos de protestas, manifestaciones y amenazas presidenciales difícilmente recordable. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Trump se intenta mostrar como el garante de la "ley y el orden", frente a las protestas de grupos como 'Black Lives Matter' o los 'Antifa'. El tratamiento que a estas noticias se les están dando desde España es muy diverso y hay quien ve en las protestas una violencia inconcebible, mientras que no faltan los que opinan que Trump es el germen de un odio que el mismo estaría generando.

Sea como fuere, uno de los nombres que más relevancia ha tomado en estos últimos días es el del joven de 17 años Kyle Rittenhouse. En Wisconsin, Rittenhouse salió en mitad de las protestas con un arma de fuego. Disparó, hirió a algunos manifestantes y acabó con la vida de Anthony Huber, quien se acercó con un monopatín para golpearle.

El presidente Trump se ha posicionado a favor de Rittenhouse, asegurando que actuó en defensa propia, mientras que los demócratas que capitanea Biden aseguran que se trata de un asesinato supremacista.

En España, como decimos, el recorrido mediático de las protestas de Kenosha ha sido muy variado y entre lo que más ha destacado encontramos el informativo de Antena 3 que comparó al fallecido estadounidense, Anthony Huber, con el español Ignacio Echeverría, al que popularmente se conoció como el "héroe del monopatín", por dar su vida en defensa de inocentes a los que no conocía por los ataques terroristas vividos en la ciudad de Londres.

"El skater Anthony Huber, el héroe del monopatín de Kenosha. Hoy en los Deportes de Antena 3 Noticias con Rocío Burgos", publicaba la cadena propiedad de Atresmedia en redes. Las críticas llegaron de forma casi inmediata, e incluso Joaquín Echeverría, padre de Ignacio, mostró su malestar con la comparación.

Hoy en el telediario de mediodía de Antena 3 se hizo una loa De Ignacio Echeverría Miralles dé Imperial, agradezco mucho, pero creo que compararlo con un antisistema que agredía apoyándose en la superioridad numérica a un adolescente que defendía su propiedad no me parece justo

"Hoy en el telediario de mediodía de Antena 3 se hizo una loa de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, agradezco mucho, pero creo que compararlo con un antisistema que agredía apoyándose en la superioridad numérica a un adolescente que defendía su propiedad no me parece justo", argumentaba el padre de Ignacio.

"Ignacio corrió a defender a personas que estaban siendo atacadas, vio huir a cuatro policías y él fue a defender a dos policías y a una pareja hombre y mujer, los cuatro están vivos. Este otro atacaba a un adolescente que defendía su propiedad, hay una gran diferencia", concluía, tras lo que recibió numerosas muestras de apoyo de políticos y periodistas.

Finalmente, hemos podido conocer de mano del propio Joaquín que la periodista que dio la información le ha llamado para disculparse:

Hoy he recibido una llamada de la periodista de Antena 3 que ayer dio la noticia de la muerte de una persona que portaba un monopatín en una manifestación violenta en Estados Unidos.

"Hoy he recibido una llamada de la periodista de Antena 3 que ayer dio la noticia de la muerte de una persona que portaba un monopatín en una manifestación violenta en Estados Unidos", ha desvelado. "Me manifestó que pensaron que era la oportunidad de resaltar la imagen de Ignacio dado que en la noticia aparecía monopatín, pero que cuando vieron mi reacción de desagrado pensaron que había sido una equivocación comparar a esas dos personas", seguía.

Y su generosidad al pedirme disculpas intentando que yo me sienta mejor.



Muchas gracias a la persona que me llamó, creo se llama Rocío Martínez y a Antena 3 por su deferencia con Ignacio.

Por lo demás tengo que decir que la imagines que pusieron de Ignacio me gustaron muchos