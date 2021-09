Ana Rosa manda un inesperado mensaje a Carlos Franganillo tras entrevistar a Pedro Sánchez

La noche del lunes,Carlos Franganillo entrevistó a Pedro Sánchez en 'Telediario' de TVE. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de la Moncloa y duró una media hora. A lo largo de la conversación, el presentador quiso tratar diferentes temas como la problemática de la subida de la luz, la mesa entre Gobierno y Generalitat de Cataluña, la renovación del Poder Judicial y la denuncia falsa de la agresión homófoba que se fio en Malasaña.

Este encuentro ha dado mucho que hablar, ya que, lo que comenzó como una conversación llena de sonrisas y buenas contestaciones, terminó siendo un tenso encuentro entre el presentador y el presidente del Gobierno. Las preguntas del periodista y las contestaciones del político generaron tal revuelo que han llegado hasta el plató de 'El Programa de Ana Rosa'.Incluso Ana Rosa Quintana comenzó su habitual monólogo al inicio del programa hablando de ello.

En primer lugar, la conductora del espacio de Telecinco ha querido señalar el comportamiento del presidente del Gobierno. Muchos han orientado las críticas a la supuesta actitud cortante del presentador por interrumpir constantemente al entrevistado, sin embargo, Quintana ha alabado la profesionalidad de su compañero de profesión.

"En la película Poltergeist la protagonista desaparecía en la luz y, ahora, en la televisión, vimos cómo Sánchez iba hacia la luz y el plasma se lo comía”, comenzaba diciendo la presentadora. "En una entrevista en la que se mostraba distante, prepotente y muy incómodo con las preguntas", ha señalado la comunicadora.

Después de dar una clara opinión de la entrevista que se emitió en el prime time de TVE, Quintana quiso mandar un mensaje a Franganillo y darle su enhorabuena por la entrevista, aunque sin nombrarle en directo por ser presentador de otra cadena. "Así que enhorabuena al periodista", ha declarado la presentadora.

Fijaos la mierda de metáfora que hace Ana Rosa Quintana con Poltergeist para felicitar a Carlos Franganillo, el Vicente Vallés hacendado de RTVE, enhorabuena por las preguntas incómodas le dice, las mismas que ella no hace a su querido Abascal. Qué vergüenza ajena da. pic.twitter.com/lYAgqLEw8M — ???‍?????????????? ?????????????????????‍?? (@dsegoviaatienza) September 14, 2021





El tenso momento de Sánchez y Franganillo

"Insinuó públicamente que había discursos políticos que contribuían a ese clima. Muchos lo entendieron como un mensaje a Vox", decía Franganillo, haciendo referencia a la falsa denuncia de lo sucedido en Malasaña. "¿No es cierto que hay determinados discursos que contribuyen al odio? Esto me recuerda al debate que existió respecto a la violencia de género", reaccionó el entrevistado, quien interrumpió al presentadora, dado que parecía que quería hacer otra pregunta antes de que terminase su respuesta. "Déjeme terminar", le cortó el presidente. "Sí, sí", cedió el periodista para, acto seguido, dejarle contestar. "Una denuncia falsa no puede ocultar una realidad", señaló Sánchez, asegurando que esta denuncia falsa no significa que todas lo sean.

"Hay una infradenuncia en delitos de odios y existen discursos políticos que contribuyen a ello", agregaba. Ante esto, Franganillo quiso recordar que "los delitos de odio han crecido desde 2013, antes de que Vox tuviera presencia relevante". "¿No es arriesgado vincularlo?", preguntó el presentador tras percatarse de su acusación a Voz. "¿Pero no cree usted que señalar a los menores extranjeros no contribuye a la fractura de la convivencia? En esto hay que ser tajante", respondió Sánchez muy claro.

El siguiente momento complicado se dio cuando el comunicador quiso hablar de la renovación del CGPJ. "Hace un año que no se reúne con Casado ¿Por qué no descuelga el teléfono y le llama?", quiso saber el conductor del espacio. "Hemos intentado hablar y llegar a acuerdos. Algunos estaban cerrados y los rompió el PP", confirmaba Sánchez.

Acto seguido, Franganillo hizo hincapié en la manera de elegir a los jueces tras un comunicado de las asociaciones de jueces pidiendo ser los encargados de elegir a los miembros de CGPJ. "Para que los espectadores nos entiendan: los jueces ya proponen a los candidatos que son refrendados en el Congreso", aclaraba Sánchez. "Se refieren a la otra parte...", le interrumpió Franganillo. Ante las constante interrupciones del presentador, Sánchez parecía algo molesto y no dudó en volver a retomar la palabra: "¿Me permite terminar?".