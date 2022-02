Ana Pastor pone contra las cuerdas a Garzón al revelar lo que dijo en el pasado: "¿No es decente?"

La noche del miércoles, Ana Pastor volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'El Objetivo'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, dio paso al ministro de Consumo Alberto Garzón.

Durante la entrevista, la presentadora puso sobre la mesa algunos tuits antiguos del político cuando no formaba parte del Gobierno. "No sé si le ha dado tiempo a pensar en que, cuando uno está fuera del Gobierno, tiene un discurso mucho más fácil que cuando entra en el Gobierno y se da cuenta de que las cosas no cambian", comenzaba diciendo Pastor. "En 2015, criticó a Sánchez porque no hablaba de la indemnización por despido, que es algo que no han metido en la reforma laboral", señalaba entonces la periodista.

"Son los contextos. Nosotros, cuando hacemos política, decimos qué tipo de sociedad queremos y está reflejado en nuestros programas electorales. A la hora de ponerlo en marcha, depende del contexto internacional, el nacional, un clima, una correlación de fuerzas... Nosotros somos un Gobierno de coalición. Nosotros tenemos 37 escaños y me gustaría tener 200, que con 200 seguro que hago cosas más interesantes que con 37", se justificaba Garzón.









"¿Eso significa que el Gobierno no es decente?"

No obstante, la presentadora tenía otro tuit preparado: "Dijo en 2017, cuando el precio de la luz subió un 10%, que ningún gobierno decente debería tolerarlo... Hay gente a la que le ha subido bastante más. ¿Eso significa que el Gobierno no es decente o que no es tan fácil cuando uno está dentro?". "Se trata de que un gobierno decente tiene que actuar de manera importante y contundente para bajar el precio de la luz. Es un bien básico de primera necesidad y, por lo tanto, es una cuestión de emergencia nacional", respondía Garzón.

"Esta es la razón por la que el Gobierno de coalición, haciendo frente a numerosas adversidades, hemos hechos medidas suficientes para ir rebajando ese precio", comentaba el entrevistado hasta que fue cortado por Pastor: "Pero la gente sigue pagando mucha más luz, a pesar de la promesa". "Depende de la tarifa porque el modelo es distinto", intentaba defenderse el político.

"Pero los matices llegan cuando uno está en el Gobierno, cuando está en la oposición... Estos matices en su tuit no estaban", apuntaba la presentadora. "Porque era un tuit... Era continuo y es lo que seguimos diciendo. Un gobierno tiene que hacer todo lo posible para bajar el precio de la luz, pero eso es en el 2015, 2017 o 2022. Será así, en mi opinión, si quiere proteger a las familias más vulnerables porque de eso se trata", zanjaba el político.