Ana María Aldón frena 'Viva la vida' para reprochar un gesto del pasado a Ortega Cano: "Eché en falta"

Ana María Aldón se ha sentado este sábado en 'Viva la vida' y ha hablado alto y claro sobre la situación que está viviendo. Y es que desde que el torero se sentase en el programa y su mujer afirmara que a veces no sabe qué hace al lado de él porque siente que sigue enamorado de Rocío Jurado, son muchas las informaciones que se han vertido en los medios de comunicación.

La colaboradora ha confesado por qué se emocionó el fin de semana pasado, y ha aprovechado para destacar el gesto de Ortega Cano en la entrevista que más dolor provocó: "Me sentí pequeñita por el amor de ellos, que fue muy grande, y también eché en falta que me dijera 'ella fue lo más grande, pero gracias a dios también la tengo a ella que ha estado conmigo en momentos muy malos de mi vida'. Él es una persona que, yo me siento valorada en mi casa, a mí me da mi sitio, me siento la señora de mi casa".

Ana María Aldón ha desvelado en 'Viva la vida' cómo se encuentra realmente la relación con su marido, José Ortega Cano ?? #VivaLaVida432https://t.co/hU2MYEgezE — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 28, 2021

Ana María Aldón ha querido recordar a todo el mundo que cuando inició su relación con ortega Cano no fue nada fácil para ella porque se la criticó mucho: "Yo entré en un momento muy complicado de su vida, me llevé de hostias simplemente por estar a su lado, conociendo y acompañando a una persona".

La colaboradora de televisión ha querido contestar a Rosa Benito después de decir que siempre ha habido fotografías de Rocío Jurado en la casa de Ortega: "Rosa desde el minuto cero, yo me quedo embarazada a los tres meses y yo había entrado en Hierbabuena una vez y luego me voy a Madrid a la casa de mi marido, donde él vivía de soltero. Nunca me fui a la finca a vivir. Es que yo no me he quejado en ningún momento de las fotografías que hay en la casa".

En cuanto a las fotografías, Ana María Aldón asegura que no es de poner retratos en su casa, por eso le da igual que sigan los de Rocío Jurado: "Es Marina la que se encarga de poner alguna foto mía por ahí, pero no porque reclame yo poner fotos mías. En mi casa, la que yo pago, solo hay una foto mía, no me gustan las fotografías".









Y por último, Ana María ha querido asegurar que o hubo una gran bronca con su marido el día que llama a 'El programa de Ana Rosa': "No hubo una gran bronca, hubo una discusión y un perdón, me lo pidió mi marido, se equivocó y ya está. Ha sido una de las semanas que más tiempo hemos pasado de ocio juntos".