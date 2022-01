Alta tensión entre Risto y Esperanza Aguirre por lo que dice de los hospitales: "Lo siento como un ataque"

El pasado 13 de enero, se publicó que la Justicia ha condenado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pagar 30 millones de euros a la adjudicataria del hospital Puerta del Hierro (Majadahonda) por 135 'camas fantasma', dado que nunca existieron. Este lunes, ‘Todo es mentira’ contó con la presencia de Esperanza Aguirre en plató como colaboradora, por lo que aprovecharon su intervención para analizar esta cuestión.

“Tenemos otro tema que te compete. La Comunidad de Madrid ha tenido que pagar 30 millones de euros por 135 camas del Hospital Puerta del Hierro que nunca existieron porque tú las ordenaste retirar. Por lo que ahí estamos, teniendo que pagar estas decisiones”, comenzaba diciendo Risto Mejide, dirigiéndose directamente a Esperanza Aguirre. “Todo esto ha ocurrido mucho después de yo irme de la Comunidad, pero la Comunidad de Madrid hizo lo que debía… Las camas no es lo más caro”, se defendía ella. “Vamos al momento en el que tomaste esa decisión ¿Cuándo tomas esa decisión también cambias el pliego de las condiciones de la concesionaria?”, quiso saber el presentador.

“A ver. Yo dije que las habitaciones de hospitales debían ser individuales, pero la decisión la tomaría el director general o el subdirector de recursos… Yo tomé una decisión política”, declaraba la ex política. “¿No es tú responsabilidad entonces?”, preguntaba Risto. “Vamos a ver, a mí me han querido imputar por eso y la jueza me ha exculpado”, apuntaba Aguirre. "Estoy muy orgullosa de haber decidido que los hospitales públicos tengan habitaciones individuales, políticamente muy orgullosa y satisfecha", aseguraba ella, visiblemente ofendida por las preguntas del presentador y alzando la voz.





"Creía que aquí era una comentarista, no una entrevistada"



"¿Y estás orgullosa de cómo se hizo?", le insistía el conductor del espacio de Cuatro, lo que ella afirmaba: "Sí, supongo que lo harían bien, al interventor le pareció que estaba todo bien y a todos los servicios de contratación también. Un presidente no se ocupa de redactar los contratos". A pesar de ello, el presentador insistió en preguntarle si políticamente no se siente responsable por lo sucedido. Ante esto, la ex presidenta del capital ya se negó a seguir respondiendo y mostró su enfado: "Yo creía que aquí era una comentarista, no sabía que era una entrevistada para que me atacaras por lo que ha salido hace 15 días".

"Yo no estoy atacando, estoy preguntando Si te lo tomas como un ataque, no es culpa mía", decía el presentador muy rotundo. "Sí, lo siento como un ataque", corroboraba Aguirre tras confirmar que estaba “encantada de contestar”. “Pues lo siento mucho, me siento fatal, pero pienso seguir haciéndolo porque es lo que tengo que hacer”, decía Risto muy irónico. “A mí me parece genial que lo hagas, pero yo pensaba que venía como comentarista”, insistía la colaboradora. “Pues coméntate sobre tus propias noticias”, zanjaba el presentador.